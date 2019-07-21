台商回流投資助攻 國銀5月放款餘額破29兆大關

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）政府推動台商回台投資方案，帶動國內金融機構放款動能提升，金管會日前統計，國銀5月底放款餘額達新台幣29兆1975億元，續創新高並突破29兆大關，月增2305億元，單月增幅也創史上次高。

截至今年5月底止，國銀放款總餘額達29兆1975億元，已連續3個月持續成長並續創歷史新高；5月底餘額比4月底共增加2305億元，也創下史上次高單月最大增幅，僅次於今年1月的3005億元。

金管會官員說，5月國銀放款餘額大增，主因在於國內分行授信增加，光這一部分，單月就增加2000多億元，其次是國內民營企業週轉金，也增加1400億元。國內分行授信增加，反應企業資金需求穩定，屬於正面訊息，尤其是政府持續力推台商回台投資方案，對提升國銀放款具有助攻效果。

政府今年起實施歡迎台商回台投資行動方案，為協助台商能快速取得融資回台投資，祭出專案貸款，由國發基金補助銀行委辦手續費1.5%，補助總額度為200億元；由於台商返台投資情形良好，至5月底止，補助銀行手續費額度不到半年便已用罄。

因此，行政院日前再加碼祭出「歡迎台商回台投資行動方案」2.0版，延續補助回台投資台商的貸款銀行手續費。

經濟部投資台灣事務所統計，包含19日通過的美律實業、正隆公司、康舒科技及不具名光學設備龍頭大廠等4家台商回台投資申請案，目前累計回台投資金額已達4520億元，突破4500億元大關；衍生的融資需求，預估可持續支撐整體國銀放款餘額向上提升。（編輯：李信寬）1080721