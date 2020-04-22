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股匯雙紅 新台幣小升0.2分相對抗跌

最新更新：2020/04/22 17:15

（中央社記者蘇思云台北22日電）今天股匯雙升，台股微幅上漲19.32點，收在10307.74點；新台幣兌美元收在30.1元，升值0.2分，台北及元太外匯市場總成交金額14.67億美元。

受到國際油價崩跌影響，台股今天盤中一度大跌超過148點，後來尾盤拉回，最後小漲19.32點，收在10307.74點。

新台幣今天早盤以30.14元、貶值3.8分開出，盤中最高來到30.055元，最低30.145元，終場收30.1元，小升0.2分。

外匯交易員表示，台股表現還是很強，外資昨天雖然在台股賣超，但今天並沒有明顯大舉匯出。新台幣今天一度回測，但是貶不下去，加上月底將近，出口商有拋匯需求，預期最近仍在30.1元之間盤整，「真的很穩定」。

外匯交易員表示，亞幣今天走勢不強，相較之下，新台幣確實相對抗跌。

昨天美元指數來到100元大關，外匯交易員認為，這點確實反映市場避險需求，但匯市後續走勢仍跟疫情息息相關，如果有疫苗或新藥問世，經濟體需求面才可能穩定下來。（編輯：楊凱翔）1090422

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