證交所：54家上市公司去年執行庫藏股

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（中央社記者潘智義台北3日電）證交所表示，110年上市公司執行買回庫藏股計有61件（54家公司），已期限屆滿或執行完畢或終止執行的件數計有51件。前開期間買回庫藏股執行率達100%者計有24件；執行率低於50%者計有5件。

證交所發布新聞稿表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊品質，將按季發布最近一年上市公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站查詢相關資訊。

公開資訊觀測站統計，去年各產業別實施庫藏股包括電子零組件業11件、半導體業8件、其他電子業6件、電腦及週邊設備業6件、其他5件、光電業4件、建材營造3件、通信網路業3件、貿易百貨2件、電器電纜2件、電機機械2件、觀光事業類2件、生技醫療業2件、汽車工業1件、玻璃陶瓷類1件、化學工業類1件、資訊服務業1件、電子通路業類1件。

去年上市公司買回庫藏股轉讓股份予員工達40件，為維護公司信用及股東權益計21件，申請實施庫藏股家數占總上市家數5.56%。（編輯：黃國倫）1110103