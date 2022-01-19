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證券商去年大賺1054.27億元 年增逾8成

2022/1/19 18:42
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（中央社記者潘智義台北19日電）台灣證券交易所今天公布，全體證券商去年12月稅後淨利新台幣71.95億元，較11月衰退26.57億元，約26.97%；累計1至12月稅後淨利1054.27億元，較前年成長469.71億元，約80.35%。

證交所新聞稿統計，去年12月大盤總成交值6.527兆元，較11月減少17.82%，證券商經紀手續費收入降至62.89億元，較11月減少20.66%；12月自營部門出售證券利益及證券評價利益較少，使證券商自營業務淨利僅25.41億元，較11月衰退6.93億元，減幅約21.43%。

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去年12月證券商承銷出售證券利益及證券評價利益較少，證券商承銷業務淨利為10.7億元，較11月衰退0.98億元，減幅約8.39%。

另外，因去年大盤總成交值較前年成長65.82%，累計去年度證券商經紀手續費收入達903.75億元，較前年增加90.68%；去年加權股價指數上漲幅度較前年上漲幅度大，帶動自營業務淨利達291.69億元，較前年成長153.85億元，約111.61%；去年承銷業務淨利66.18億元，較前年成長21.05億元，增幅約46.64%。（編輯：黃國倫）1110119

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