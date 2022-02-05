年後轉職潮來了 大型金控徵才逾萬人

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（中央社記者謝方娪台北5日電）農曆年後轉職潮要來了，今年國泰金、富邦金、新光金等大型金控皆大舉招募新血，合計徵才近1.73萬名。為迎接金融業數位轉型浪潮，數位科技人才皆為金控攬才的一大重點。

為迎接數位金融時代，新光金今年徵才計畫預計招募近4000人，其中包含招募3000多名外勤業務菁英、理財行銷人員、證券營業員等，另招募逾100名數位金融資訊及行銷人才、培訓50名主力儲備業務主管及MA管理菁英及超過300個各類內勤專業職缺。

新光金指出，數位科技日新月異，永續經營更是企業經營重點策略目標，徵才不再侷限金融本業，除了金融財務背景，也注重永續金融、數位金融、資訊科技、電子商務、金融法務等人才招募，且公司將提供全面專業職能培訓，鼓勵員工精進自我。

新光金旗下新光人壽將招募3000名業務菁英與精算、投資、核保理賠等內勤人才，為拓展數位業務及友善金融服務，也廣邀具備資料探勘、統計分析及市場行銷的數位資訊、行銷、服務人才加入。

國泰金今年將釋出約6500個職缺，包含儲備幹部、企業永續、數位科技、營運企劃等領域，其中，金控儲備幹部（GMA）起薪達每月新台幣7.5萬元，首年就挑戰百萬年薪；國泰金指出，歡迎新鮮人或是有意年後轉職者加入，面試時程與流程將視疫情滾動調整。

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富邦金與旗下子公司今年合計招募逾6800人，徵才對象包含資訊科技、數據分析、業務發展、風險精算、通路營業、核保理賠等多元領域專業人才，並同時招募50位MA，盼吸引企業永續經營、數位創新與行銷、數據科學、金融科技、風險控管、金融商品、資本市場、基金投資、法金與個金等領域人才。

富邦金指出，富邦MA計畫除提供遠優於一般行業新鮮人的平均起薪，各組別更依據其產業及職務特性，規劃全方位培訓藍圖，藉此強化金融專業知識，並提供銀行、證券、保險等跨領域的整合性資源，期待吸引具發展潛力的優質人才；今年富邦MA計畫預計擇優錄取50位，履歷收件至3月31日為止。（編輯：黃國倫）1110205