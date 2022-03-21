金管會：不同法源管理 若中港曝險併計恐牽涉較廣

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（中央社記者謝方娪台北21日電）香港政治風險升溫，立委建議未來國銀對香港曝險，應納入對中國曝險控管併計，以淨值一倍為限。不過金管會點出，台灣和中港往來依據由不同法源管理，且法律要求不完全相同，若曝險要併計恐怕牽涉較廣。

民進黨立委吳秉叡今天在立法院財委會質詢時關切，香港政治風險升溫，金管會是否有針對金融業在香港曝險情形進行掌握。

金管會主委黃天牧說，銀行業香港曝險約新台幣8000多億元；證券業不吸收資金，不過投資人透過基金持有香港曝險部位約780億元；保險業香港曝險很少，只有1到2家保險公司在香港設有子公司，如富邦人壽等。

黃天牧指出，台灣和中、港交流，分別由兩岸人民關係條例、港澳關係條例作為往來依據，兩項法律要求不完全相同；現在香港情況和以前訂港澳關係條例的情況已不同，應先回歸到其他部會對條例定位做處理，漏水時要先處理水龍頭，而不是擦地板。

黃天牧說，金管會除了關注金融業對中國曝險，對香港曝險也逐月檢視，也有相關風險管理和因應措施，金管會都有注意。

吳秉叡關注，依照規定，國銀對中國曝險以淨值為限，若併計香港曝險後，是否有銀行會超過淨值一倍規定。

黃天牧允諾進行試算，香港以往是銀行海外獲利較高的地區，會試算曝險額併計後，信用風險管理上是否有需要調整的地方。

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金管會銀行局長莊琇媛會後受訪時表示，金管會對國銀中、港曝險都有進行監理和關注，至於對香港曝險是否要納入「淨值一倍」限制範圍，依據兩岸相關辦法，香港不算在兩岸範圍中。

黃天牧補充，台灣和中、港往來依據不同，若要中港曝險併計，牽涉較廣，目前即使分開由兩個法源管理、曝險分開計算，仍可進行控管監理；且香港政治風險升溫，機構投資人相當清楚，國銀對香港曝險也呈現降低趨勢，金管會也會逐月檢視曝險情形。（編輯：蘇志宗）1110321