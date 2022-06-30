台積電精進永續管理 首度發布聯合國目標行動報告書

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（中央社記者張建中新竹30電）台積電持續精進永續管理，今年6月首度發布聯合國永續發展目標行動報告書及重大性分析報告，並以主題式報告書形式擴大永續資訊揭露透明度，建立ESG知識財。

台積電在最新一期的ESG電子報中表示，台積電秉持提升社會的ESG願景，結合全體員工的努力，並攜手利害關係人致力實踐永續發展，打造一個「共好更好」的美好未來。

除連續23年發行非財務報告書，台積電指出，今年6月也首次發布聯合國永續發展目標行動報告書及重大性分析報告，同時更新氣候相關財務揭露報告、環境損益分析報告，以主題式報告書形式擴大永續資訊揭露透明度，建立ESG知識財，積極善盡企業公民責任。

台積電的聯合國永續發展目標（SDGs）行動報告書是以規劃、承諾、行動、進展與合作5大原則建立SDGs管理模式，揭露行動方案與執行成果。

台積電重大性分析報告則揭露重大性分析的執行流程、方法及結果，並說明台積電重大議題管理方針，包含目標、策略與成效追蹤機制。

氣候相關財務揭露報告主要說明台積電的氣候治理機制，以及因應氣候變遷的4大管理策略與作為，積極達成民國139年淨零排放目標。

台積電環境損益分析報告是計算製造過程及上游供應鏈產生的環境外部性與衍生的社會成本，研擬優先改善專案，降低環境衝擊。（編輯：張良知）1110630