更多編輯台推薦新聞：
卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元
國際

卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元

黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機
政治

黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
民眾接種高端赴日本須PCR 指揮中心研議加打其他疫苗
首頁 / 產經

邁向2050淨零目標 國發會年底公布12項轉型關鍵戰略

2022/10/18 16:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北18日電）台灣國際智慧能源週將於明天將登場，預計展出共1000個攤位。國發會副主委高仙桂今天表示，政府年底將公布2050淨零轉型12項關鍵戰略，並將以能源轉型帶動淨零轉型，讓台灣邁向2050淨零目標、掌握全球龐大綠色商機。

貿協今天攜手國際半導體產業協會（SEMI）舉行「2022台灣國際智慧能源週展前記者會」，預告明天將於南港展覽館登場的能源週活動內容、重點。

高仙桂表示，數位轉型與淨零轉型是台灣產業結構調整的重要步驟，為保持台灣的半導體等產業優勢，也要透過強化產業生態系，如精進產業技術、材料及本土製造，以吸引更多廠商來台投資。

高仙桂說，淨零轉型科技需要台灣數位產業的支持，這將是繼數位轉型後，政府、企業都應掌握的第2個成長曲線，政府將透過能源轉型先行帶動台灣淨零轉型，善用台灣ICT產業硬實力，創造、掌握綠色商機。

台電副總經理徐造華表示，隨著時代變遷與能源型態改變，電力消費持續成長，台灣的碳排逐漸轉移到台電身上，因此淨零轉型過程中，台電扮演的角色相當重要。

徐造華說，從能源轉型到淨零轉型，台電將採先低碳、後零碳策略，兩大關鍵因素分別是降低用電量、電力排碳係數，畢竟淨零轉型過程中，最重要的能源就是「節約能源」。

貿協副秘書長李惠玲強調，今年能源週創造「四最」，分別是參展再生能源產業最「風、光」、展覽規模年增幅最高、再生能源解決方案最完整、國際交流最多元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李惠玲說明，今年共有12國業者、6個國家館參展，聚焦五大展區，除既有的太陽光電、風力能源、智慧儲能等主力展，也新增台灣國際多元創能展、台灣國際淨零永續展兩大全新展覽。

貿協指出，今年台灣國際智慧能源週共有1000個攤位，規模年增達40%，預計吸引上萬名業者參與，並將由政府、產業界領袖，從政策、能源產業、企業用電3大面向切入，探討台灣綠能轉型的目標與機會。（編輯：潘羿菁）1111018

高仙桂
日本工商會政策建言白皮書 國發會提3層面強化合作 日本工商會關切台灣供電穩定 盼提徹底因應對策
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族