邁向2050淨零目標 國發會年底公布12項轉型關鍵戰略

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（中央社記者鄭鴻達台北18日電）台灣國際智慧能源週將於明天將登場，預計展出共1000個攤位。國發會副主委高仙桂今天表示，政府年底將公布2050淨零轉型12項關鍵戰略，並將以能源轉型帶動淨零轉型，讓台灣邁向2050淨零目標、掌握全球龐大綠色商機。

貿協今天攜手國際半導體產業協會（SEMI）舉行「2022台灣國際智慧能源週展前記者會」，預告明天將於南港展覽館登場的能源週活動內容、重點。

高仙桂表示，數位轉型與淨零轉型是台灣產業結構調整的重要步驟，為保持台灣的半導體等產業優勢，也要透過強化產業生態系，如精進產業技術、材料及本土製造，以吸引更多廠商來台投資。

高仙桂說，淨零轉型科技需要台灣數位產業的支持，這將是繼數位轉型後，政府、企業都應掌握的第2個成長曲線，政府將透過能源轉型先行帶動台灣淨零轉型，善用台灣ICT產業硬實力，創造、掌握綠色商機。

台電副總經理徐造華表示，隨著時代變遷與能源型態改變，電力消費持續成長，台灣的碳排逐漸轉移到台電身上，因此淨零轉型過程中，台電扮演的角色相當重要。

徐造華說，從能源轉型到淨零轉型，台電將採先低碳、後零碳策略，兩大關鍵因素分別是降低用電量、電力排碳係數，畢竟淨零轉型過程中，最重要的能源就是「節約能源」。

貿協副秘書長李惠玲強調，今年能源週創造「四最」，分別是參展再生能源產業最「風、光」、展覽規模年增幅最高、再生能源解決方案最完整、國際交流最多元。

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李惠玲說明，今年共有12國業者、6個國家館參展，聚焦五大展區，除既有的太陽光電、風力能源、智慧儲能等主力展，也新增台灣國際多元創能展、台灣國際淨零永續展兩大全新展覽。

貿協指出，今年台灣國際智慧能源週共有1000個攤位，規模年增達40%，預計吸引上萬名業者參與，並將由政府、產業界領袖，從政策、能源產業、企業用電3大面向切入，探討台灣綠能轉型的目標與機會。（編輯：潘羿菁）1111018