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外資買超187.48億元 搶進金融股

2023/1/16 16:36
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（中央社記者張建中台北16日電）台股今天上揚102.88點，外資持續買超新台幣187.48億元，連續8個交易日累計買超近1200億元；外資今天買超前10名以金融股居多，多達6檔。

美股13日收高，台股今天在生技、電子及金融類股揚升帶動下同步走高，終場收在14927.01點，上漲102.88點，成交值1497.34億元。

三大法人今天合計買超212.31億元，其中，外資及陸資買超187.48億元，連續8個交易日累計買超約1195億元；自營商買超23.96億元，連續第4個交易日買超；投信買超0.87億元，連續第7個交易日買超。

據台灣證券交易所資料，外資今天買超前10名中以金融股居多，有台企銀、元大金、新光金、台新金、富邦金及兆豐金等6檔。在外資買超推升下，整體金融類股指數上揚0.84%。

外資其餘買超前10名有台積電、元大滬深300正2、元大台灣50及群創。

外資賣超前10名有元大台灣50反1、鴻海、力積電、長榮航、聯電、華航、台泥、光罩、富邦越南及陽明。

分析師王兆立表示，通膨可望逐步放緩，美國聯邦準備理事會（FED）最快速升息時間已經過去；不過，經濟前景展望不同調，企業財報與展望將是未來市場關注焦點。（編輯：張良知）1120116

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王兆立
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