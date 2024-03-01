參考國際 第2版永續經濟活動認定參考指引年底出爐

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（中央社記者謝方娪台北1日電）邁向2050淨零轉型，金管會2022年底公布初版永續經濟活動認定參考指引，鼓勵投融資者依指引判斷產業經濟活動是否符合永續精神並列決策參考，金管會參考新加坡等國際作法，預計今年底公布第2版指引。

台灣訂定2050淨零轉型目標，各部會動起來推進綠色轉型，針對轉型需要的永續資訊、永續資訊揭露指引、綠領人才及資金，金管會表示已協助「清路障、畫地圖」，面對新興風險，需要全球、國家各單位及公私部門通力合作，以發揮效益並提升韌性，鼓勵業者投入永續行列。

首先，為協助金融業進行碳盤查並管理氣候風險，金管會參考國際組織方法論，訂定「金融業範疇3財務碳排放計算指引」及「金融業減碳目標設定與策略規劃指引」，並辦理本國銀行及保險業氣候變遷情境分析，初步探索銀行保險業在無序轉型及太晚太慢情境下可能損失。

其次，為引導投融資資金支持永續經濟活動，金管會參考歐盟、新加坡、東協等地規範，在2022年12月公告第1版永續經濟活動認定參考指引。

金管會說明，初版指引先以部分製造業（水泥及玻璃業）、營造建築與不動產業、運輸與倉儲業為核心，鼓勵投融資者依指引判斷產業經濟活動是否對環境與社會要素「有利無害」，並作為決策參考，同時鼓勵金融業利用指引對企業客戶議合，針對尚未符合標準但有具體轉型計畫的企業，在風險可控下給予資金支持。

為精進指引，金管會委外研究，蒐集歐盟、新加坡、東協、馬來西亞等地作法，並擬擴大對部分製造業（紡織、造紙、化學、鋼鐵、半導體、面板、電腦及其週邊設備業）、資源循環業、金融保險業及農林業研訂對環境與社會有利無害的標準，預計今年底公布第2版指引。

第三，為整合ESG（環境、社會、公司治理）及氣候資訊，金管會督導周邊單位建立資料平台，包括證交所的上市櫃公司ESG InfoHub、聯徵中心的企業ESG資料平台及金融業氣候實體風險資訊平台等。證交所已規劃優化擴充資料庫申報項目，預計今年12月完成。

第四，金管會自2023年起要求上市櫃公司分年逐步完成碳盤查及查證，且增加應在年報中揭露的永續相關資料項目。

金管會指出，根據經濟合作暨發展組織（OECD）2023年10月發布的「亞洲各國永續政策及實務報告」，台灣上市公司永續資訊揭露比例達91%、溫室氣體排放（範疇1及範疇2）揭露比例達82%、取得確信比例達84%，在亞洲13個國家中依上市公司市值比例排名均為第1。

第五，為培育永續金融人才，金管會請證基會規劃完成永續金融證照及相關課程，預計今年4月開辦首次測驗；各金融公會並針對金融業董監事、經理人及一般人員訂定進修永續課程規範，要求每年至少修習3小時。

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第六，金融業響應淨零轉型，截至2023年底止，本國銀行對綠電及再生能源產業放款餘額達新台幣2兆7077億元，年增2594億元、增幅10.6%。

另一方面，截至2023年底止，永續債券市場累計發行185檔永續發展債券，總額合計5319億元，年增1472億元、增幅38.3%；國內投信發行46檔有關ESG、永續、公司治理及綠能等相關主題基金，合計規模4359億元，年增1800億元，增幅高達70.3%。（編輯：張均懋）1130301