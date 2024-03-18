台積電太保設廠 黃敏惠：嘉義縣市生活圈合作共榮

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）行政院副院長鄭文燦今天宣布台積電將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠；對此，鄰近嘉義市長黃敏惠及民代都樂觀其成，認為縣市是共同生活圈，彼此合作共榮發展。

鄭文燦今天在嘉義縣政府宣布，台積電將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠；台積電在嘉科第1座封裝廠基地面積約12公頃，預計今年5月動工，民國115年底完工，117年量產，可創造3000個就業機會。

黃敏惠告訴中央社記者表示，嘉義市擁有優質且豐沛教育資源，具有良好醫療及長照設施，住商活動與生活機能充足，未來嘉義縣市可以合力打造共同生活圈的繁榮與進步。

黃敏惠指出，隨著嘉科園區等產業園區陸續啟動，未來嘉義市與周邊產業地區的生活圈交通需求會越來越高，新竹科學園區交通議題殷鑑不遠，相關交通建設一定要走在前面。

黃敏惠說，嘉義市預為規劃聯結高鐵、台鐵的輕軌建設，以及周邊交通路網，銜接串連市區住商及周邊工業區及科學園區的土地使用發展，滿足未來產業生活圈的居民、觀光旅客、商務人士等需求，希望中央協助地方先將交通建設完備，有助於人才進駐並帶動整體區域發展。

民進黨立委王美惠表示，在立法院加入「台灣半導體戰略國會議員聯盟」，促進台灣與各國政府半導體戰略間交流。

王美惠指出，嘉義縣市是共同生活圈，嘉義縣有豐沛土地資源，嘉義市是便利生活圈，一定能吸引更多優秀人才到嘉義就業，並移居嘉義市，帶動嘉義市經濟發展。

民眾黨立委張啓楷表示，自擔任立委就一直要為北漂嘉義年輕人找到一條回家的路，如今台積電正式落腳嘉科園區，對地方發展絕對是一大契機，也會帶動嘉義年輕人返鄉潮。

張啓楷說，台積電在嘉義科學園區設廠，不能讓鄉親未蒙其利、先受其害，如周邊房地產價格，政府必須盡量防止人為炒作；其次，下一代教育環境，絕對是科學園區內工程師未來關注焦點，政府須研擬完整配套措施，讓年輕工程師對於孩子教育無後顧之憂。

國民黨嘉義市議員鄭光宏表示，台積電將在嘉科園區設先進封裝廠，加上嘉義縣已擁有大埔美等工業園區，嘉義市在醫療、教育、消費及生活機能等方面，占有地利之便，嘉義市可以滿足大量就業人口需求，且高階工程師進駐，更能帶動整體產業發展，對嘉義市未來發展絕對是大利多。（編輯：陳仁華）1130318