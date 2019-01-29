國內外流感拉警報 春節出遊莫忘打疫苗

春節連假將至，苗栗大千綜合醫院提醒，國內及鄰近的日、韓、中國大陸等地區都傳出流感警報，建議春節旅遊提前施打流感疫苗，多洗手、戴口罩，避免流感上身。（大千醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 108年1月29日

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）春節連假將至，有醫師提醒目前國內及日、韓、中國大陸等地區都傳出流感警報，建議春節旅遊提前施打流感疫苗，旅途中多洗手、戴口罩，避免流感上身。

苗栗大千綜合醫院醫療副院長暨胸腔內科醫師謝為忠今天表示，許多民眾計畫利用農曆春節連假出國或在國內旅遊，但鄰近熱門旅遊點包括日本、韓國、中國大陸等地，近日都傳出流感警報，此外，台灣各地也都有流感病情傳出，因此，春節出遊或南來北往返鄉過年，都不可輕忽流感威脅，最好方式就是提前施打流感疫苗，旅遊中也要記得多洗手及戴口罩。

大千綜合醫院指出，民國107年苗栗縣流感重症通報數共33例，其中27例由大千醫院通報，而這27例流感重症中，年紀最小的僅4歲，50歲以上民眾則占78%，均是符合施打公費流感疫苗對象，卻有21名病患未接種疫苗。

謝為忠說，流感容易引起體內大量免疫反應，除了幼兒與老人是高危險群外，健康的成年人也可能引起重症，目前苗栗縣政府衛生局爭取到2140劑成人4價疫苗、幼兒型疫苗還有300多劑，呼籲符合資格的民眾多善加利用，並提醒若出現咳嗽、發燒、流鼻水等類流感症狀，應盡速就醫以免導致疾病加重。

苗栗縣政府衛生局表示，依往年資料分析，急診類流感病患就診高峰均出現於春節當週，尤以初二最高，衛生局已就疫情監測、抗病毒藥劑、急重症醫療照護品質及資源調度等應變策略加強整備。

此外，為降低流感疫情威脅，衛生局已協調縣內為恭紀念醫院、大千綜合醫院、衛福部苗栗醫院、苑裡李綜合醫院、通霄光田醫院、大眾醫院、財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設苗栗新生醫院及大順醫院等8家醫院，共增設逾百診次類流感特別門診，在春節9天連假及前後週末假日，提供民眾就醫服務，門診資訊公布在衛生局網站。（編輯：張芷瑄）1080129