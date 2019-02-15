豬事幸福北港花燈 大橋水道頭巷弄綻亮彩

雲林縣政府15日舉辦2019北港燈會宣傳會，縣長張麗善（右6）及縣府團隊、北港朝天宮及各界與會，張麗善邀民眾2月18日至3月3日來北港慶元宵、看花燈。中央社記者葉子綱攝 108年2月15日

（中央社記者葉子綱雲林縣15日電）元宵節將屆，台灣燈會原鄉的北港花燈，今年以「豬事幸福」主題，在觀光大橋、水道頭、巷弄燈區，綻放文化、產業、小吃、生態與藝閣的特色亮彩。

雲林縣政府上午舉辦2019北港燈會宣傳會，縣長張麗善及縣府團隊、縣議員、北港朝天宮及各界與會，張麗善邀民眾2月18日至3月3日來北港慶元宵、看花燈。

張麗善指出，北港元宵花燈被公認是台灣燈會濫觴，北港不只藝師雲集，有絢爛花燈及獨樹一幟的藝閣，更是宗教聖地，到朝天宮朝聖媽祖吸引信眾絡繹於途，都是北港獨一無二的特色。

張麗善表示，今年農曆金豬年，北港燈會以傳統文化、地方產業、特色小吃、生態及藝閣主題，設置藝術花燈，還有親子喜愛的互動式花燈，在光影中體驗花燈燦爛之美。

雲林縣政府文化處長陳璧君指觀光大橋燈區有豬事幸福主燈，象徵聚財的豬撲滿造型，圍繞水林黃金蝙蝠的福氣臨門，點綴北港工藝、錢幣、柿子、如意等，呈現吉祥如意、幸福滿滿氣息。

陳璧君說，水道頭燈區有水棲生態景觀、麵線糊等傳統小吃攤場景；巷弄燈區以懷舊復古主題結合文化、宗教、歷史的花燈，讓民眾漫步其中有如穿梭時空，親身體驗歷史，電動花燈則配合音樂帶引民眾重溫北港元宵花燈古早味。

雲林縣今年元宵燈會系列同時在虎尾圖書館、斗六圓環有花燈展，另外，西螺福興宮恢復元宵提燈踩街，雲林縣府列為無形文化資產的褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲繞境及吃飯擔文化節，元宵節當天也要盛大登場。（編輯：翁翠萍）1080215

2019雲林北港燈會今年主題為「豬事幸福」，其中巷弄燈區（圖）以懷舊復古主題結合文化、宗教、歷史的花燈，讓民眾漫步其中有如穿梭時空。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年2月15日