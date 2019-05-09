機器人多莉雙向對話 黃斑部病變患者就醫更友善

長庚衛教機器人「多莉」（Dolly）具有創新「AI語音雙向對話功能」及糖尿病黃斑部病變衛教專業資料庫，讓在診間前等候的眼科視力模糊的患者，能透過語音詢問，聽衛教機器人回答，進行初步衛教。（長庚醫院提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年5月9日

（中央社記者陳偉婷台北9日電）黃斑部病變患者視力較差、又常得做散瞳檢查，就醫疾病衛教時，用聽的比用看的更友善。林口長庚醫院推「多莉」機器人，有AI雙向對話功能，幫醫病關係加溫。

林口長庚紀念醫院眼科視網膜科主任黃奕修今天在記者會表示，黃斑部病變患者本身即視力較不佳、進診間常常又必須進行散瞳檢查，在進行疾病衛教時，如果能夠用「聽」而非「看」的方式進行，對病患十分有助益。

長庚衛教機器人「多莉」（Dolly）具有創新「AI語音雙向對話功能」及糖尿病黃斑部病變衛教專業資料庫，讓在診間前等候的眼科視力模糊的患者，能透過語音詢問，聽衛教機器人回答，進行初步衛教。在門診時與醫師確認疾病相關衛教資訊，並能透過醫院診間觸控電子看板或手機點選使用，連結林口長庚眼科醫病共享決策平台」。

Dolly除了連線病歷系統，提升醫師、患者對於病程掌控度，共同決定治療方向，促進醫病關係溝通，更透過風險評估檢測高風險患者，降低延誤確診時間。

林口長庚紀念醫院眼科部部長吳為吉表示，近年來民眾高度用眼比例大幅上升，眼睛長期接受光線慢性刺激，視網膜血管受損，導致黃斑部病變患病年齡逐漸下降。

吳為吉說，糖尿病患者罹患黃斑部病變風險高於一般人，常見視力模糊、視野扭曲變形、視野出現黑影等症狀，是致盲主因之一，建議糖尿病患者需定期進行眼底檢查，且早期發現、積極治療，可避免失明危機，讓血管恢復功能、視力獲得改善。

黃奕修表示，Dolly除能幫患者解答問題，此一智慧醫療平台還包含風險評估檢測，能夠協助找出高風險患者，使其及時就診治療。（編輯：張芷瑄）1080509