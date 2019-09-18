手厚鼻大被誇好命 竟是肢端肥大症作怪

（中央社記者陳偉婷台北18日電）蔡先生鼻子大、手掌肥厚，常被人誇「好命」，但醫師一看卻搖頭，因外貌不正常肥大、增生是肢端肥大症特徵。此疾患者自身不易察覺，但易併發共病，沒妥善治療，會少活好幾年。

台大醫院內分泌新陳代謝科主治醫師張天鈞今天在記者會表示，肢端肥大症是一種生長激素分泌過量的少見疾病，起因於患者腦下垂體分泌生長素的細胞出現增生或腫瘤所致。

張天鈞說，根據流行病學統計，肢端肥大症發生率為每百萬人口中每年新增3至4個新病例，台灣每年平均新增約60名新病例，平均發病年齡為40歲上下。

肢端肥大症會造成患者外貌逐漸改變，張天鈞表示，患者最明顯的特徵即外貌不正常的肥大或增生，常見的症狀如額頭變寬變高、顴骨變高、鼻子變大、舌頭變大、嘴唇變厚、齒縫變寬、下巴前突。

但患者本人未必對外觀改變有覺察，張天鈞表示，有些患者手掌變很厚，一握下去就像厚實牛排的觸感，但民眾未必摸得出來，可以靠戒指戴不下、鞋子尺寸愈穿愈大，難以做精細動作等來辨別；也有人因肢端肥大症導致出現聲音低沉、經常性頭痛、呼吸困難、視野變窄、陽痿、過早停經等。

台大醫院神經外科主治醫師黃博浩上午受訪表示，肢端肥大症患者平均延誤診斷時間約5到7年不等，且確診後都已經是罹病數年，許多患者可能已併發高血壓、糖尿病、心血管疾病、頭痛等共病，死亡率會增加2倍，且壽命可能會減損15年。

黃博浩表示，肢端肥大症患者來就醫通常都是因為外貌改變、被別人提醒，且多數有自覺的都是女性。有些患者因皮膚變粗糙、臉上長青春痘等到皮膚科看診，經皮膚科醫師提醒可能是內分泌問題才轉診而確診。

肢端肥大症只要早期發現並及早治療，可維持良好生活品質。黃博浩說，目前第一線治療以手術切除腦下垂體腫瘤為主，若切除後長期追蹤發現生長因子正常化，即算治癒，外觀也會逐漸恢復原貌。若手術後症狀沒有緩解，會再施以藥物和放射線治療。

為了讓民眾更認識肢端肥大症，台大醫院舉辦「大手牽小手擁抱陽光向前走」策展活動，與知名攝影師合作，公益拍攝病友藝術照並在台大醫院展出，提醒民眾平常對外貌多一分留心，若有所懷疑，可到內分泌新陳代謝科或神經外科就診。（編輯：管中維）1080918