免疫治療冒皮膚副作用 研究：存活期增2.1倍

（中央社記者張茗喧台北12日電）接受癌症免疫治療若出現惱人副作用千萬別喪志，台美攜手研究發現，接受免疫治療若出現皮膚副作用，可能是藥物有效的表現，平均存活期比沒有此副作用者高出2.1倍。

長庚醫院皮膚科研究團隊日前和美國史隆．凱特琳癌症中心進行跨國合作，針對1983名接受免疫檢查點抑制劑（簡稱免疫治療、免疫療法）的癌症病患進行研究，今天舉辦記者會分享這項研究成果。

參與研究的林口長庚醫院皮膚部醫師吳吉妮表示，免疫治療是目前癌症治療的趨勢，約有2至3成癌友病情因此獲得控制，療效還可望持續好一段時間，但患者在接受免疫治療時也可能產生副作用，影響皮膚、肝臟、腎臟或內分泌系統等全身各部位，令患者苦不堪言，甚至拒絕治療。

在癌症免疫治療的眾多副作用當中，皮膚副作用是最常見的一種。吳吉妮說，約有3成患者用藥後會出現皮膚副作用，包括全身搔癢、斑丘疹、白斑等，可能癢到無法睡覺，嚴重影響生活，也有少數出現嚴重副作用「史帝文生強生症候群」致死的個案。

然而，最新研究顯示，接受免疫治療後出現皮膚副作用，或許是件值得開心的事。

長庚醫院、美國史隆．凱特琳癌症中心針對1983名接受免疫制劑治療的癌症病患進行研究，患者人種涵蓋白人、亞洲人、非裔美國人等，平均年齡64歲，罹患的癌別以惡性黑色素細胞癌、泌尿道癌、肺癌居多。

研究發現，出現皮膚副作用的285名患者平均存活期長達62個月，其餘患者僅20個月 ；換句話說，發生皮膚副作用的癌症患者存活期明顯延長了42個月、約2.1倍，代表出現皮膚副作用的患者可能有較好的免疫治療效果。

研究也顯示，即便進一步以類固醇、免疫調節劑或生物製劑控制治療這些皮膚副作用，也不影響癌症療效。

這項研究成果已於10月發表在頂尖癌症領域期刊「美國臨床腫瘤學雜誌」（Journal of Clinical Oncology，JCO）。

令人好奇的是，出現皮膚副作用究竟和癌症治療效果有什麼關係。吳吉妮解釋，當免疫治療發揮功能時，會啟動病患體內的免疫T細胞開始攻擊癌細胞，但也可能傷及部份正常細胞，因而引發副作用，不同的免疫治療也可能導致不同皮膚副作用。

這項結果也可望安慰接受免疫治療出現皮膚副作用的患者，不要因一時不適而喪志，只要經適當治療，都能在1、2個月內改善副作用。

林口長庚醫院皮膚部與藥物過敏中心主任鐘文宏表示，有別一般藥物副作用可能在用藥後的1週到1個月後發生，癌症免疫治療的皮膚副作用可能延遲至用藥後的2、3個月後才出現，呼籲患者不可因為用藥時間久而輕忽。（編輯：卞金峰）1081112