青少年長時間上網 調查：2至3成睡更少難專注

（中央社記者張茗喧台北4日電）一項調查顯示，25.3%青少年坦言在長時間上網後不容易專注，33.5%認為睡眠時間減少。醫師強調，網路衍生的問題遠超過外界想像，建議師長引導青少年培養多元興趣及紓壓習慣。

董氏基金會日前針對大台北地區2140名國高中職生調查，調查顯示，青少年認為生活中最有壓力的事情依序為「課業考試」「對未來的不確定」「人際關係」「家庭互動」「想法上的困擾」，心情不好時僅有不到20%青少年會主動求助。

調查指出，青少年上網最主要目的是瀏覽網路影片，其次是瀏覽社群網站、與他人互動聊天、聽音樂或下載音樂、玩線上遊戲，認為網路帶來的好處以娛樂最多，其次依序為打發時間、紓解壓力、獲得資訊、心理滿足；為了玩線上遊戲而上網的男生多於女生，想看社群網站的女生多於男生。

此外，多達36.5%青少年假日每天上網總時數超過6小時，18.3%平日上網總時數超過6小時，進一步分析發現，上網總時數越高者，憂鬱情緒指數越明顯，尤其上網是為了和他人互動、聊天的青少年，憂鬱程度愈高，平均每10分鐘就想上網的青少年，「有明顯憂鬱情緒，需尋求專業協助」比率，明顯高於每隔1小時以上者。

此外，多達25.3%受訪者坦言在長時間使用網路過後，變得「不容易專注」，33.5%感到「睡眠時間減少」，27.8%認為生活作息「更不規律」；其中，女生比男生更覺得「睡眠時間減少」及生活作息「不規律」。

台灣兒童青少年精神醫學會理事長陳質采表示，當青少年網路使用過度，對身心都有影響，舉例來說，久坐容易有坐姿不良、視力不佳、作息不正常等問題，可能導致失眠、情緒不穩，原本用來經營正常社交活動或處理課業的時間也漸漸被上網取代，不僅減少與他人的人際互動，連帶影響課業表現。

然而，陳質采表示，時下青少年大多低估手機帶來的影響，甚至否認已受到其影響，即便有些人知道自己已經開始沉迷，但因為課業、人際、家庭等外在因素挫折太大，想透過網路逃避挫折，荒廢原本該有的角色任務，也漸漸失去想改變的動機。

陳質采提醒，憂鬱情緒與網路成癮有高度相關性，互為因果，一開始可能因情緒不佳而玩手機，但玩了手機後也導致無法順利應付生活上的任務，便開始逃避。

她強調，世界衛生組織（WHO）已正式將網路遊戲成癮納入精神疾病，而青少年對於網路的依賴及衍生的身心狀況，更是遠超過外界想像，建議師長應引導青少年培養多元的興趣及建立有效的紓壓習慣，例如運動、桌遊，同時了解青少年上網需求，提供正確的心理健康資訊。（編輯：管中維）1081204