健保雲端盤點風險藥方 將主動提醒防藥害

（中央社記者張茗喧台北6日電）為避免醫師開立的藥品和患者正在用的藥品產生不良反應，健保署今天宣布，明年起將盤點1.6萬種藥品，找出不妥的藥品組合，當醫師開藥時，電腦頁面跳出警示，確保用藥安全。

衛生福利部中央健康保險署民國102年起將病患在不同院所就醫所服用的中、西藥品以及檢驗檢查紀錄與結果等12大類就醫資料歸戶，利用資訊科技建立雲端系統醫療資訊分享平台，提供醫師診療及處方參考。

為了避免民眾重複接受檢驗檢查或重複領藥，造成醫療浪費，健保署建立醫療影像上傳、跨院調閱機制，若有重複開藥或檢查也會主動通報，近6年共減少新台幣74億元藥費支出、一年檢驗檢查也減少26億元。

健保署今天舉辦記者會宣布近日和台中榮總、台大醫院合作，利用雲端用藥資料庫建置「病人藥品過敏及處方藥品交互作用主動提醒服務」，避免新開立的藥品和過去患者正在服用的藥品產生不良交互作用，也是健保首次將雲端資料庫應用延伸至用藥安全領域。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，以往醫療院所的系統僅能針對院內開立的藥品進行交互作用比對，透過雲端資料庫將能擴展至所有健保特約院所。

戴雪詠說，綜觀健保給付的藥品當中，精神科用藥相對單純，因此健保署優先盤點精神科用藥可能遇到的交互作用，一共找出14組、172筆恐危及生命的藥品組合，未來精神科醫師開立的藥品若和患者正在服用的藥品有交互作用，系統將主動跳出提醒。

她舉例，若是患者原本就在服用灰指甲藥品，醫師又開立特定成分的抗焦慮藥品，可能會導致抗焦慮成分濃度變高，延長鎮靜、安眠的副作用；另像是一款巴金森氏症藥品和憂鬱症藥品同時服用，會增加血清素症候群風險，出現高血壓、高熱、肌肉痙攣、意識狀態混亂等不良反應。

戴雪詠強調，截至今年底，藥品交互作用名單將擴增至449筆，預計明年底前全面盤點健保給付的1萬6000多筆西藥藥品，找出有嚴重交互作用、恐危及生命的組合，提供醫師作為開立藥品時的參考，避免民眾因用藥出現不良交互作用。

不只西藥間會產生藥品交互作用，中藥與西藥間也有交互作用問題，以中藥為主要特色的中國醫藥大學附設醫院也運用健保雲端資料，首創中、西藥比對系統。

中醫大附醫主任秘書張詩聖表示，民眾常吃的川七、當歸、人參都具有活血化瘀的作用，若是心血管疾病患者服用抗凝血藥後再吃上述中藥，恐增加出血風險。

因此，該院找出藥理相同的中、西藥品設計出該系統，每當醫師開藥，系統就會自動比對患者過去院內外用藥紀錄，避免重複開藥或開立有交互作用的藥品，院內調整率約10至20%，院外中藥相同藥理重複修改處方率35%，藥囑修改以當歸、丹參類占96%最多。（編輯：陳清芳）1081206