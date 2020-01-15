醫師：避免菸酒咖啡因 遠離胃食道逆流

（中央社記者張榮祥台南15日電）許多民眾有胃食道逆流症狀，成大醫院胃腸肝膽科醫師謝名宗今天表示，台灣約有25%的人有胃食道逆流，應該避免菸、酒、咖啡因的攝取，減少睡前宵夜，才能遠離胃食道逆流。

謝名宗指出，胃食道逆流是許多因素加總的結果，包括體重、飲食習慣、藥物史、生活作息、壓力、食道賁門鬆弛、食道功能不良、胃排空、食道裂孔疝氣等。

他說，胃食道逆流以藥物控制能改善胃酸的分泌，但若停藥，胃酸分泌恢復正常，症狀又會復發。

謝名宗表示，胃食道逆流是全球盛行的疾病之一，2018年研究統計，全球盛行率14.8%。2011年台灣研究顯示，台灣約有25%的人有胃食道逆流，症狀包括胸口灼熱，溢酸感、胸悶、咳嗽、喉嚨異物感、氣喘等。

胃食道逆流的檢查，胃鏡擔負重要的角色，除疾病診斷外，還可檢查食道憩室、嗜伊紅性食道炎和胃腸道癌症，這些疾病都有可能伴隨類似胃食道逆流的症狀。

若想遠離胃食道逆流，謝名宗建議避免抽菸、喝酒及咖啡因的攝取，巧克力和咖啡等都可能造成賁門鬆弛；另外，還要少量多餐，避免睡前消夜，適度放鬆和運動，減輕體重，生活作息要正常，夜間睡覺時，頭部稍微墊高，也能減少逆流狀況。（編輯：卞金峰）1090115