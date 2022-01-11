高雄中山高中推後勁嘻遊記 探社區新舊住民共處

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高雄市中山高中推出「後勁嘻遊記」校訂必修，探討社區新移民如何與舊聚落文化共處；學校安排實地廟宇踏查和聚落巡禮，到當地信仰中心仁壽宮體驗求籤流程，進而反思傳統信仰的意涵，涵養多元文化的理解與包容。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年1月11日

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（中央社記者陳至中台北11日電）高雄市中山高中位於市郊新興開發區，學校由國文、歷史、地理3科教師合作，推出「後勁嘻遊記」校訂必修，探討社區新移民如何與舊聚落文化共處。

教育部今天發出新聞指出，高雄市中山高中是108課綱的前導學校，近年研發必修課「後勁嘻遊記」，分成「河流變遷」、「聚落與祭祀文化」及「地景變遷」3大單元，全校學生都要修共4週、8節課。

中山高中會有這樣的課程規劃，是因學校位處高雄市郊的新興開發區，鄰近傳統聚落後勁，近年湧入許多新的移民，與原來的聚落文化激發出多元的生活樣貌。學校從古地圖出發，讓學生探究聚落興起的歷史、地理脈絡，再接著以聚落新興、衰落的議題，探討人群移動的原因。

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為了讓學生有更多文化體驗，學校安排實地廟宇踏查和聚落巡禮，到當地信仰中心仁壽宮體驗求籤流程，進而反思傳統信仰的意涵，涵養多元文化的理解與包容。

中山高中的課程由國文、歷史、地理3科教師共同規劃，將學生視為課程主體，教師主要透過引導，讓學生自行找尋資訊、解決問題。教育部肯定學校在課程設計與修正中，不斷進行內外的叩問與啟發，進而提升優質的教學品質。（編輯：管中維）1110111