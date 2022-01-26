台灣最有特色文化 北部青少年推夜市中南部重節慶

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金車文教基金會26日公布「青少年文化觀」問卷調查報告，對於台灣最有特色的文化，北部青少年最推「夜市文化」，中南部則推「節慶文化」，東部則是「原住民文化」。 （金車基金會提供）中央社記者陳至中傳真 111年1月26日

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（中央社記者陳至中台北26日電）金車文教基金會今天公布「青少年文化觀」問卷調查報告，青少年心目中台灣最有特色的文化，北部青少年推夜市，中南部則推節慶文化。

調查也顯示，過半青少年不知道台北市的古蹟數量全台稱冠，比台南市還多。

金車基金會於民國110年12月15日至12月30日，針對全台灣國小高年級、國中及高中職學生進行網路調查，總計回收1萬2379份有效問卷，在信心水準97%下，抽樣誤差為正負3個百分點。

調查顯示，75%的青少年自認文化觀及格，年紀越小越有自信，國小學生有半數自評達80分以上。

不過，問卷問及台灣有多少座古蹟，只有2成多青少年答出正確的「900多座」。超過半數青少年以為台南市的古蹟最多（國定22、市定122），其實是台北市（國定19、市定162）。

對於台灣最有特色的文化，各區域認知略有不同，北部青少年最推「夜市文化」，中南部則推「節慶文化」，東部則是「原住民文化」。但若是問外國朋友來台灣，最想帶他們去看什麼？最多人回答「逛夜市」，其次才是「看古蹟」。

青少年最想參加的傳統文化活動，平溪天燈節拔得頭籌（65.7%），大甲媽祖遶境居次（39.2%），再來是台南鹽水蜂炮（32.3%）。

各種熱門節日中，青少年最愛的是過年除夕（71.5% ），其次是元旦跨年（56.0%），壓過耶誕節（37.7% ），主要原因是可以放假、家人團聚。

青少年認為台灣最有希望成為世界遺產的地點，玉山居首（41.3%），其次是太魯閣（36.9%）、淡水紅毛城（24.2%）。

新世界七大奇蹟中，青少年最喜歡羅馬競技場（65.0%），其次是萬里長城（51.4%）、馬丘比丘（32.1%）。

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金車基金會總幹事曾清芸表示，身為世界公民，除了認同自身文化優勢，跨文化學習與連結更是不容忽視的重要能力；金車近年積極規畫文化理解系列活動，期待透過深入淺出的方式，陪伴青少年欣賞不同族群間的文化異同。

台北市松山工農學生陳韋如表示，夜市是最能代表台灣的文化之一，融合飲食和習俗，不僅是讓人們晚上有大啖美食的好去處，也是許多外國觀光客朝聖景點；走在攤販之間，常可聽到各國語言，許多外國朋友離開台灣後，最難忘懷的也是夜市。（編輯：陳仁華）1110126