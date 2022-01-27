清大打造仿視神經AI晶片 結合無人機能快速辨識

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清華大學電機系教授鄭桂忠（後右）、謝志成（前左）、副教授呂仁碩（後左）及生科院教授羅中泉（前右）組成團隊，打造仿視神經AI智慧晶片，讓無人機結合晶片搭配鏡頭，能在高速行進時辨識追蹤或避開障礙物，未來可運用自動搜救、智慧監控等領域。（清華大學提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月27日

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（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）清大跨領域整合電機與生科團隊，打造仿視神經AI智慧晶片，讓無人機結合晶片搭配鏡頭，能在高速行進時辨識追蹤或避開障礙物，未來可運用在自動搜救、智慧監控等領域。

清華大學電機系教授鄭桂忠今天透過新聞稿表示，目前的「電腦動態視覺」，由一張張連續拍攝的靜態影像組成，電腦需完整儲存數位影像，再計算影像差異，速度慢、耗電。應用在無人機上，則因太重，飛不快又飛不遠。

為取得突破，清大電機團隊邀請生科院教授羅中泉合作。羅中泉研究昆蟲的視覺與空間感知，從小小的果蠅、蜜蜂得到啟發，推演出「光流法」，能從光的流動判斷周遭物體的遠近及移動速度，只擷取所見景物的輪廓及幾何特徵，來辨認障礙物及移動中的物體。

鄭桂忠說，以電腦演算法向生物大腦神經網路學習，把不重要的部分運算權重調為零，予以忽視，團隊取得重大突破，可在記憶體內直接進行計算，節省功耗與時間。

電機系教授謝志成開發感測器內運算，透過鏡頭可判斷畫面上是否有人出現，再將人臉資料傳到電腦辨識系統進行比對。

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電機系副教授呂仁碩為整合軟硬體的仿神經智慧晶片架構設計師，他攜手團隊與國內IC設計領導廠商及台積電合作，開發新世代AI晶片。他表示，正開發無人機的關鍵主晶片，建立仿生無人機的必要自主技術。

清華大學指出，未來盼能運用新技術，製作出體積比無人機還小的「搜救小蜜蜂」，可在地震等災害發生時救人；並運用新世代無人機體積小的特性，開發可匿蹤的無人機。（編輯：李錫璋）1110127