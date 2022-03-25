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雨勢趨緩氣溫明顯回升 西半部高溫可達32度

2022/3/25 08:00（3/25 08:21 更新）
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中央氣象局表示，25日氣溫明顯回升，西半部高溫可達32度。圖為民眾趁著好天氣到大湖公園散步。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，25日氣溫明顯回升，西半部高溫可達32度。圖為民眾趁著好天氣到大湖公園散步。（中央社檔案照片）
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（中央社台北25日電）中央氣象局表示，今天雨勢趨緩，水氣逐漸轉乾，上午各地大多轉為多雲天氣，隨著風場轉為溫暖的偏南風，氣溫明顯回升，西半部高溫可達32度，感受溫暖偏熱。

氣象局指出，白天中部雲量仍多，不過有機會見到陽光，而南部回到晴到多雲的穩定天氣，北部、東半部地區及各山區上午仍有降雨機會，不過隨著時間越晚降雨機率愈低，雨勢也更零星，出門還是建議攜帶雨具備用。

溫度方面，氣象局表示，各地夜晚清晨低溫約18至22度，相較昨天已回升不少，預計東半部高溫約26、27度，西半部更可以來到28至32度，感受溫暖偏熱。

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另外，風力逐漸增強，台南以北、東北部沿海空曠地區及澎湖、馬祖有較強陣風，海邊活動注意安全；清晨至上午西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，今晚金門及馬祖亦有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東南風至偏南風，上午西半部地區風速弱，污染物易累積，午後南風增強，南部擴散條件稍好轉，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，空氣品質多為普通等級；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：郭諭儒）1110325

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