一早赴總統官邸報告疫情 陳時中：蔡總統很關心

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北6日電）疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中今早赴總統官邸報告。陳時中表示，總統蔡英文很關心疫情，上午主要報告目前疫情與方向，也達成初步共識，細節之後會再報告。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，今天本土新增281例創今年新高。媒體詢問，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及部分縣市首長是否一早赴總統官邸，以及討論哪些議題。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，由於蔡總統對於疫情狀況非常關心，因此今天上午也和蔡總統報告目前疫情整體現況與方向，大家有初步達成共識，細節之後會再報告，但不便透露還有哪些縣市首長也與會。

有媒體詢問，民進黨內最近在討論與病毒共存，被外界質疑是為陳時中參選鋪路。對此，陳時中並不認同，他強調，不要把疫情和選舉連在一起，防治疫情是專業的事，也是指揮中心現在認真做的事。

陳時中指出，未來隨確診個案增加，會朝向疫調簡化、強化科技防疫追蹤足跡與接觸者的方向前進，指揮中心也會持續召開記者會說明最新疫情；至於是否有本土病例低於多少就不開記者會的可能，陳時中說，目前都沒有相關規劃。

有媒體詢問，基隆疫情升溫，指揮中心就展開類普篩，但如今新北市疫情也升溫卻不見類普篩，是否有政治考量。陳時中說，他曾和新北提過可做社區快篩，但前陣子新北自稱有快篩站策略、暫時不需要，未來若新北提出需求會再協助。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境8日起駕，外界好奇是否因疫情延後或加嚴防疫規定。陳時中說，目前並沒有打算加嚴規定，強調全民應在正常生活狀況下落實防疫，加強自我隔離與自我應變，有疑似症狀時也可利用快篩試劑檢測。（編輯：陳政偉）1110406