中市本土確診新增80例 將推居家安心照護計畫

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台中市政府20日下午召開COVID-19防疫記者會，市長盧秀燕會中表示，中央本日公布台中新增76例，不過另有4例原為外縣市個案，中央判定回歸給台中市，因此總計新增80例。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月20日

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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市今天新增80個本土病例，台中市政府表示，將推動「居家安心照護計畫」，以個案在宅醫療照護及生活關懷二大面向進行規劃，不符合居家照護條件者，就會送到防疫旅館。

台中市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫指揮中心記者會，盧秀燕會中表示，今天中央公布台中市新增76例，不過另有4例原本是外縣市個案，中央判定回歸給台中市，因此總計新增80例。

盧秀燕指出，今天的確診者依感染源樣態，分成已知群聚案32例、外縣市足跡史15例、密切接觸者3例、感染源調查中30例。今天80名確診者中，有16人年齡在10歲以下，最小的只有8個月大。

其中群聚個案，盧秀燕表示，今天出現的幼兒園群聚，初步判斷為1名幼兒園老師在4月10日參加北部演唱會後確診，接著園內幼童也開始接續確診；進香團群聚中也出現台中目前年齡最小的確診者，只有8個月大的女嬰，目前已收治住院。

另外，日前出現的策展公司群聚，他們到高雄策展，回台中後陸續發病確診，今天再新增3名確診者。KTV群聚今天再新增3例確診者；北部參加大型演唱會的確診者，今天再新增6例，目前為止台中市參加大型演唱會確診者累計共23人。

至於無症狀或輕症者將可進行居家照護，台中市衛生局長曾梓展表示，目前醫療量能還能收治患者，但以台灣確診數的發展趨勢而言，正面臨案件數「指數型倍數成長」的考驗，全面居家照護步上軌道已勢在必行。

曾梓展說明，台中市將推動「居家安心照護計畫」，以個案在宅醫療照護及生活關懷二大面向進行規劃，不符合居家照護條件者，就會送到防疫旅館。其中醫療照護方面，市府已與台中市15家照護醫院，按責任區域負責視訊診療、送藥到府與後送就醫等工作。

至於生活關懷，台中市民政局長吳世瑋指出，由全市29區公所成立「區級關懷中心」管理，執行居家照護確診個案居家環境檢核，以及每日電話關懷居家照護確診個案生活相關問題。

媒體提問居家照護的執行時間，盧秀燕說，到今天為止確診者還是繼續收治在醫院，市府團隊會針對相關流程滾動檢討，精確的執行時間還要再討論。

盧秀燕呼籲，12歲以下孩童還沒有打疫苗沒有防護力，台中市12歲以下孩童，大多是由成人傳染，若民眾家中有孩童，請自己節制參加高風險、群聚大型活動，共同保護城市的幼苗與孩童。（編輯：卞金峰）1110420