6500劑黃熱病疫苗將屆效 5月開放免費接種

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）衛生福利部疾病管制署今天表示，由於6500劑黃熱病疫苗將於5月底屆效，5月1日至31日期間，開放民眾赴旅遊醫學門診接種黃熱病疫苗，免收新台幣2152元的疫苗藥品費。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國際疫情，出國旅客減少，黃熱病疫苗使用量低。疾管署發言人莊人祥表示，為使國內儲備疫苗能充分發揮效益，減少日後民眾境外罹病防疫風險與醫療資源負擔，將釋出效期至5月31日的6500劑黃熱病疫苗。

莊人祥表示，自5月1日起至31日期間，民眾得至國內32家旅遊醫學合約醫院（簡稱旅遊醫學門診）接種黃熱病疫苗，免收疫苗藥品費。黃熱病疫苗保護力自接種日10天後生效，且終身有效，所以不需例行追加接種。

如有接種這項疫苗需求者，請攜帶健保卡、護照（或影本）前往旅遊醫學門診掛號，由醫師評估後接種，並開立國際預防接種證明書黃皮書。至於醫院掛號費、診察費等，依各醫院規定收費。將屆效疫苗如提早接種完畢，將啟用新批號疫苗並恢復收費2152元。

黃皮書費用依「港埠檢疫費用徵收辦法」，未持有黃皮書者補證為200元；已持有黃皮書者加簽為150元。

疾管署提醒，黃熱病目前並無特效藥物可治療，接種疫苗及落實防蚊措施可有效降低感染風險。

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黃熱病是透過病媒蚊叮咬傳播的急性傳染病，潛伏期約為3至6天，典型症狀包括猝發性冷顫、頭痛、全身肌肉痛、嘔吐；部分患者在數小時至1天後進入中毒期，會有發燒、黃疸、蛋白尿及出血徵候，甚至出現肝臟或腎臟衰竭而導致無尿等情形。進入中毒期的病人7至10天內死亡率約20%至50%。

疾管署提醒，規劃前往非洲及拉丁美洲等黃熱病高風險地區的旅客，建議赴旅醫門診經醫師評估後接種黃熱病疫苗，並於黃皮書登載，以備入境國政府查驗。有關旅遊醫學合約醫院可至疾管署全球資訊網查詢。（編輯：管中維）1110428