立院三讀修正著作權法 遠距教學得合理使用

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（中央社記者范正祥台北27日電）立法院會今天三讀過修正著作權法部分條文，增訂遠距教學合理使用規定；另賦予國家圖書館得基於促進國家文化發展目的，就館藏著作或行政法人於網路上提供資料予以數位重製的依據。

鑑於資訊科技進步及未來數位教學需求，著作權法應兼顧教學公益性和著作財產權人權利，給予必要授權，以及賦予國家圖書館及其他典藏機構重製出版品與傳播權利，以促進國家文化發展，完善文化保存機制，民進黨立委吳思瑤等19人提出著作權法部分條文修正草案，民進黨立委蔡易餘等17人也有提出修法版本。

立法院會今天完成修正著作權法部分條文的三讀程序。主要修正內容包括攸關遠距教學的第46條條文，規範依法設立的各級學校及其擔任教學之人，為學校授課目的之「必要範圍內」，得重製、公開演出或公開上映已公開發表的著作。

這項被視為因應遠距教學的合理使用規定，同時設有限制條件，規範應採取技術措施防止正式註冊該課程以外之人接收該課程，避免損害著作財產權人的權益。

例如教師於網路授課時能夠比照現場教學，適度將參考文章藉由網路提供給上網路課程的學生參考。同時，設有相當的限制條件，不但僅限於教師向學校正式註冊具有學籍的學生授課，教師或學校必須採取合理的技術措施，譬如帳號密碼，防止非修課學生接收課程，學校或教師就可以主張合理使用，不用付費取得授權。

為完整保存國家圖書文獻，確保文化資產保存及可於將來繼續傳承利用，這次修法也參考日本等國著作權法，修正第48條條文賦予國家圖書館得基於促進國家文化發展目的，就館藏著作或行政法人於網路上提供資料，予以數位重製的依據。

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條文增訂，國家圖書館為促進國家文化發展目的，得以數位方式重製著作，包括為避免原館藏滅失、損傷或污損，替代原館藏提供館內閱覽的館藏著作。但館藏如在市場上已有發行數位形式版本，就排除適用，避免影響數位出版業者利益。

此外，考量國家圖書館擁有大量館藏並有館藏數位化的合理使用，為避免數位化成果受不當使用致損害著作人權益，這次修法也在第48條條文中明定國家圖書館對館藏進行數位重製，僅能提供館內線上閱讀使用，不得另做其他用途。（編輯：蘇龍麒）1110527