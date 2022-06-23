國際交通復甦 韓國民眾搶問台灣開放觀光時程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

觀光局在首爾國際觀光博覽會設置台灣館，23日有許多參觀民眾關切台灣開放觀光時程。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年6月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）隨著各國邊境逐步解封，國際交通復甦，韓國民眾對海外旅遊關心度提高。台韓航程不到3小時，台灣重新開放觀光的時程成為首爾國際觀光博覽會台灣館今天詢問度最高的問題。

首爾國際觀光博覽會23日至26日在首爾COEX展覽館舉行，開幕第一天雖是平日，仍吸引不少民眾前往參觀，其中海外展館規模較去年疫情期間擴大，台灣館吸引許多民眾排隊參觀。

觀光局首爾辦事處表示，為掌握解封前宣傳佳機，這次4天展期中以台韓飛航時間（2小時35分鐘）及台灣位於北緯23.5度的關鍵字為主題，設計按碼錶遊戲。只要在2.35秒時精準按下碼錶，就有機會得到愛文芒果、喔熊玩偶等滿滿台灣味的獎品，希望藉此加深韓國民眾對台灣印象。

台灣館展示的各地景點相片及主題彩繪活動吸引現場民眾聚集，有參觀民眾表示，在台北捷運開通前就曾赴台旅遊，現在知道台中也開通捷運，很想趕快再訪問台灣，「有好多食物想吃」。

現場工作人員表示，開幕第一天收到最多的問題就是「台灣什麼時候開放觀光」。在台灣逐步鬆綁隔離規定同時，韓國民眾與媒體對台灣再次開放觀光的期待也升高，希望期盼已久的台灣行能儘早成行。

韓國旅客赴台旅遊人數在2017年首次突破百萬大關，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的2019年更創下超過124萬人次高峰，台韓互訪逾245萬人次；近3年雖受到疫情影響中斷，台灣仍是韓國民眾偏好的觀光目的地之一。

觀光局首爾辦事處在今年韓國防疫規範逐步解除同時，將疫情期間辦理的線上宣傳活動慢慢轉回實體，上半年舉辦至少8場自由行講座，顯見台灣旅遊受矚程度。宣傳主題考量疫情後旅遊型態改變，強化過去在海外較鮮為人知的自行車、登山活動。

此外，搭配金浦至高雄機場航線，高爾夫也是疫情後推廣觀光行程之一，韓國民眾可以快速抵達球場，轉搭高鐵等大眾交通也能方便在台灣西部各地旅遊。

首爾辦事處表示，觀光局持續推廣企業獎勵旅遊團及一度因疫情中斷的郵輪旅遊，透過經費補助及行政支援等，為疫後觀光商機搶先鋪路。（編輯：馮昭）1110623