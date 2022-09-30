中油平穩機制續運作 下週汽柴油估各漲1、2角

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中油持續啟動油價平穩雙機制，預估10月3日凌晨0時起，汽、柴油每公升價格各調漲新台幣0.1、0.2元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北30日電）美國股市重挫，全球主要經濟體陷入衰退風險大增，國際油價應聲下跌；中油持續啟動油價平穩雙機制，預估10月3日凌晨0時起，汽、柴油每公升價格各調漲新台幣0.1、0.2元。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升27.1元。

根據中油浮動油價公式，累算至9月29日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶85.85美元，較上週90.17美元下跌4.32美元；新台幣兌美元匯率為31.829元，較上週31.483元貶值0.346元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲2.5元，柴油調漲3.8元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估10月3日凌晨零時起，汽油每公升價格調升0.1元、柴油每公升價格調升0.2元。（編輯：楊蘭軒）1110930