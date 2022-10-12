與豐原在地藝廊合作 百貨轉角展出藝術家作品
2022/10/12 17:05（10/12 17:21 更新）
台中豐原太平洋百貨與在地藝廊藏山101合作，引進多名藝術家精品到百貨內展出，讓民眾消費購物之餘也能欣賞藝術之美。中央社記者趙麗妍攝 111年10月12日
（中央社記者趙麗妍台中12日電）豐原太平洋百貨與在地藏家級藝廊「藏山101」合作，即日起規劃跨樓層「森采飛揚」藝術聯展，引進多名藝術家的藝術精品展示，讓民眾購物之餘，轉角就能欣賞藝術之美。
百貨週年慶開跑，豐原太平洋百貨與在地藝廊藏山101合作，引進多名藝術家的藝術精品到百貨內展覽，今天舉行記者會，請來藝術家陳炳臣曝光國際金獎原作。
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即日起，在百貨9樓VIP CLUB和3樓設計時裝、6樓運動休閒規畫跨樓層「森采飛揚」藝術聯展，引進藝術家梁平正、許文龍、王元德、江心靜、吳金維、施繼堯、陳金旺、鄭順仁等藝術精品展示，民眾在購物之餘，轉角就能近距離欣賞藝術之美。
豐原太平洋董事長連錦表示，有鄉親的支持，才有深耕31週年的太平洋百貨，為表達感謝，百貨不斷創新，更跨足藝術行銷，與在地的藏山101藝廊合作，讓豐原太平洋百貨，成為打造美好生活的溫暖推手。（編輯：陳仁華）1111012
台中豐原太平洋百貨與在地藝廊「藏山101」合作，即日起規劃跨樓層藝術聯展「森采飛揚」，引進多名藝術家的藝術精品展示，讓民眾在百貨轉角就能近距離欣賞藝術之美。中央社記者趙麗妍攝 111年10月12日
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