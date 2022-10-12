全台24座大型焚化廠 110年平均運轉率創新高

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（中央社記者張雄風台北12日電）環保署統計，全台24座大型垃圾焚化廠營運去年度平均運轉率87.5%，達歷年新高，每公噸垃圾發電量首次突破530度；未來將持續提升灰渣再利用管理，加強溫室氣體盤查及評估減碳技術。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，行政院自106年核定多元化垃圾處理計畫以來，中央積極協助地方政府辦理焚化廠整改延壽工作，全台24座大型垃圾焚化廠營運110年度平均運轉率87.5%，達歷年新高，每公噸垃圾發電量也首次突破530度。

此外，響應國際淨零碳排趨勢，各垃圾焚化廠亦積極推動各項節能減碳措施，如更換廠區變頻馬達、風扇葉片材質等以減少用電量，增設冰水主機、保養維護發電機組、製程改善精進等以增加能源使用效率等；總計全國24座焚化廠近3年二氧化碳減碳量達5.9萬公噸。

環保署表示，24座垃圾焚化廠平均廠齡已達20年，透過「整改結合歲修期程」規劃，即焚化廠升級整備採擴大歲修結合整改方式，讓全國焚化廠於整改期間仍能維持每年650萬公噸處理量；未來將提升前端進料品質及後端灰渣再利用管理，並協助各廠進行溫室氣體盤查及評估減碳技術等工作，以共同邁向循環經濟及減碳目標。

環保署今天舉辦「110年度垃圾焚化廠查核評鑑頒獎典禮」，由署長張子敬頒發獎項表揚績優單位，同時對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴峻期間仍堅守崗位的第一線執行人員，表達最深敬意。

環保署表示，本次榮獲特優獎殊榮共有3廠，分別由宜蘭縣利澤廠、苗栗縣廠及基隆市天外天廠獲得。主要事蹟包括維持高效率運轉發電及低污染排放，積極研發營運績效管理系統及投入AI智能管理技術，並配合中央調度協助處理其他縣市家戶垃圾。

此外，對管理監督優良的地方環保局，環保署頒發特優獎3座及特別獎5座。其中高雄市環保局、宜蘭縣環保局及基隆市環保局因協處外縣市廢棄物、積極前瞻規劃廢棄物處理，獲得特優獎殊榮。（編輯：陳政偉）1111012