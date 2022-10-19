台灣漢學資源中心 中東歐5國揭牌

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（中央社記者林育立柏林18日專電）台灣與中東歐國家往來愈來愈頻繁，國家圖書館館長曾淑賢最近在愛沙尼亞等5國先後啟用漢學資源中心，她表示此行可感受到各校的善意，有助於深化台灣與中東歐的關係。

曾淑賢近日走訪中東歐5國，先後在愛沙尼亞塔圖大學（University of Tartu）、立陶宛維爾紐斯大學（Vilnius University）、捷克馬薩里克大學（Masaryk University）、斯洛伐克卡梅尼亞斯大學（Comenius University）、匈牙利羅蘭大學（Eötvös Loránd University）揭牌啟用「台灣漢學資源中心」，並與愛沙尼亞和立陶宛的國家圖書館簽約設立「台灣角落」（Taiwan Corner），將在館內陳列台灣相關書籍。

曾淑賢在匈牙利接受中央社記者訪問時表示，過去幾年受疫情影響，漢學資源中心只能在線上簽約成立，此行目的主要是揭牌並討論雙方合作可能性，一路上受校方高度重視，感受到各校善意，對台灣與中東歐的關係很有助益。

漢學資源中心除了提供線上研究資源，成立前國圖還會根據台灣文學、憲法等對方感興趣的主題，選擇贈送500至1000冊的台灣出版圖書。

曾淑賢指出，中東歐許多學者在台灣做過研究，認為台灣的出版品相當優質，但回國後發現取得不易，因此非常感激國圖贈書。

相對地，國圖也可透過這些大學搜集用當地語言撰寫的台灣研究，一起辦講座、研討會和展覽，分享研究成果。

曾淑賢今天在布達佩斯，除了與羅蘭大學副校長郝清新（Imre Hamar）一起為位於東亞研究圖書館的漢學資源中心揭牌，還代表國圖致贈校方國寶級古籍「註東坡先生詩」21冊和復刻出版的「金剛般若波羅蜜經」。

到場觀禮的駐匈牙利代表劉世忠致詞時表示，羅蘭大學是匈牙利漢學研究的樞紐，期盼台灣漢學資源中心未來成為兩國學術交流的門戶。（編輯：馮昭）1111019