46歲女抓龍紓壓 肩頸疑不當按摩險釀中風

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（中央社記者王鴻國新北6日電）新北46歲劉姓女子疑因按摩後持續頭痛等症狀就醫，經醫檢為右側內頸動脈嚴重剝離，開刀治療後逐漸好轉，醫師提醒，若肩頸按摩後不適應速就醫，避免發生動脈剝離或中風危險。

衛福部立台北醫院神經內科醫師吳俊毅表示，劉女日前因右眼單側視物不清、血壓升高及肩頸疼痛、頭痛，曾到急診及神經內科看診。

他表示，劉女單側視力模糊且血壓高是內頸動脈狹窄的經常表現，再嚴重的話，可能造成單側肢體無力，即俗稱的腦中風。經詢問得知，劉女曾做過肩頸按摩，因此立即安排頸部血管超音波檢查及腦部核磁共振造影，檢查發現右側內頸動脈嚴重剝離。

經過1個月的藥物治療與觀察後，電腦斷層圖仍顯示右側大腦灌流不足，血管攝影檢查也顯示右側內頸動脈嚴重剝離狹窄，經頸動脈支架重建手術，術後大腦血流明顯改善，視力、肩頸痛和頭痛症狀也在術後1個月內逐漸恢復與減緩。

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吳俊毅表示，臨床上曾有民眾在受到角度不對或施力不當的整脊、按摩後，發生肩頸疼痛合併手腳無力，後來檢查發現有動脈剝離的情況，嚴重者可能導致缺血、血栓及中風、偏癱的風險。

吳俊毅提醒，民眾於肩頸部位的按摩，須注意按壓力道並避開頸動脈竇的結構，以免造成暈厥、血管剝離、甚至腦中風，若按摩完數天內有突發性肩頸疼痛、視力模糊、頭暈、肢體無力情形，須立即就醫尋求協助。（編輯：張銘坤）1130206