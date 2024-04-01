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台科大研發穿戴AI裝置 1分鐘檢測12項疾病風險

2024/4/1 09:46（4/1 10:06 更新）
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台灣科技大學團隊研發穿戴式AI智慧裝置，透過檢測可評估整體血管健康狀態，並經由分析能得知失智症等12項疾病風險。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 113年4月1日
台灣科技大學團隊研發穿戴式AI智慧裝置，透過檢測可評估整體血管健康狀態，並經由分析能得知失智症等12項疾病風險。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 113年4月1日
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（中央社記者許秩維台北1日電）台科大醫工所教授許昕研發穿戴式AI智慧裝置，透過1分鐘檢測，即可評估整體血管健康狀態，並經由分析能得知失智症等12項疾病風險，有助於慢性疾病的早期檢測。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，AI智慧穿戴裝置包括手環及指環，可量測血管脈波變化，心血管系統藉由動脈輸送血流到全身，當慢性病影響到血管特性或血流供應，就會反映在脈波變化，因此適用許多慢性疾病的早期偵測或篩檢。

台灣科技大學醫學工程研究所教授許昕的團隊研發穿戴式AI智慧裝置，透過1分鐘檢測，即可評估整體血管健康狀態，並經由分析，能得知糖尿病、血管健康、腎功能、糖尿病、長新冠、肌少症、失智症、疫苗副作用等12項疾病風險。

許昕表示，這項研發技術已與多間醫院進行不同的疾病預防研究合作，以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗副作用為例，與雙和醫院心臟內科合作，透過穿戴式AI智慧裝置檢測，事先偵測施打疫苗的副作用風險，在BNT疫苗的準確度94%、莫德納疫苗準確度77%、AZ疫苗準確度87%，與雙和醫院的這項合作，更於112年得到國家新創獎。

研究團隊透過醫療院所累積收案基礎，針對各種不同疾病建構AI演算模型，提供健康或風險狀態評估輔助資訊，僅需脈波量測，即可得知疾病風險，省時省力且即時安全，有助於適時引導至適當科別進行醫療。

許昕提到，失智症透過這項偵測也能降低風險，團隊與和平長老教會進行大學社會責任課程合作，有長輩透過AI穿戴裝置長期觀察，突然發現心智健康風險度升高，立即前往醫院檢查，發現罹患輕度失智症，透過有效偵測能及早降低失智症惡化。

許昕回憶，研發這項技術的動機，來自於幼時科幻電影想像，經過一道門掃描就能知曉身體全面狀況，今天的研究也是逐步往此邁進，團隊正針對乳癌及大腸癌進行醫療合作，希望協助偵測癌症的血管新生狀況與治療預後評估。（編輯：李錫璋）1130401

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