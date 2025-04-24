中藥商資格放寬 中醫藥界強調延續產業不涉調劑

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）藥師團體不滿衛福部放寬中藥販賣商登記資格，預計5月4日上凱道抗議。中醫藥界今天強調，新措施攸關中藥產業的生存與延續，未涉及中藥調劑業務，贊成中藥資源學系進入產業鏈。

衛生福利部3月18日公告，核釋藥事法第103條第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定，包括中藥或生藥相關學系且修畢中藥核心課程之畢業生，專任中藥販賣相關實務歷練1年以上者，檢具「經營中藥事實證明書」，申請登記為中藥販賣業藥商。

台北市中醫師公會、中華民國中藥商業同業公會及中藥資源學系代表今天舉行記者會，挺中藥材管理政策人才多元產業升級，中藥商業同業公會理事長謝慶堂說，解釋令是解決中藥商高齡化與人才斷層問題，維持產業正常運作，未涉及中藥調劑，更沒有逾越藥師專業範疇。

30年前台灣有1萬5000家中藥行，隨著中藥材行老闆與顧客高齡化，傳統中藥行式微，如今全台約7000至8000家中藥行，幾乎是全盛時期的一半。中華民國中藥商業同業公會榮譽理事長馬逸才說，從小在迪化街長大，擔心百年藥舖林立榮景不再，抓藥體驗將完全消失。

馬逸才表示，若中藥房持續退場，10年後全台中藥行恐怕只剩下3000家，這個解釋令並沒有影響到藥師進入中藥業發展，是為了延續中藥商生存，「希望藥師不要阻擋我們的卑微請求」，中藥房凋零將會影響供應鏈，沒有中藥商可能危及中藥廠跟中醫診所的中藥材貨源。

馬逸才認為，西藥師與中藥行各有專業，前者專業是西藥學理，後者專業是從產地栽培、藥材炮製、切片等加工調配作業。他舉例，民眾赴韓國旅遊買高麗人參返台，「會到西藥局去請他們切藥嗎？」，西藥局不僅連工具都沒有，更難以替消費者分析人參品質與規格。

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中藥商業贊成中藥資源學系進入產業鏈，中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系主任張文德表示，中藥產業橫跨農業種植到產品製造與行銷，課程需以中藥房經營管理為核心，包含中藥材鑑定與品質評量，未來盼增設中藥房專業實習、中藥房經營管理學、食品工程課程等。

中華民國中醫師公會全聯會理事長詹永兆說，高度支持這項政策，這不僅是回應當前產業現況的積極作為，更是政府促進中藥產業現代化、強化專業分工、健全供應鏈的關鍵推力。透過法規制度與專業人才培育雙軌並進，有助於基層中藥服務，為中醫藥發展打下基礎。（編輯：陳清芳）1140424