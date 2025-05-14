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現地照相APP精準記錄台東農損 加快天災救助撥款

2025/5/14 09:58（5/14 10:31 更新）
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為讓農友更快速獲得天然災害救助，農業部推動「農產業天然災害現地照相APP」，在災後讓農友快速記錄受災情況，並作為公所審查災害救助申請案件佐證資料，加速災害勘查及審查速度。 （農糧署提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月14日
為讓農友更快速獲得天然災害救助，農業部推動「農產業天然災害現地照相APP」，在災後讓農友快速記錄受災情況，並作為公所審查災害救助申請案件佐證資料，加速災害勘查及審查速度。 （農糧署提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月14日
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（中央社記者盧太城台東縣14日電）遇到天然災害導致農損，農民申請救助時須拍照佐證，農業部推出現地照相APP可快速記錄受災情況當佐證資料，加快審查速度。

去年9至11月間台東遭遇多個颱風侵襲，行政院將台東農損列為全品項補助，啟動現金救助，雖然指示從寬、從速、從簡辦理，但地方縣市政府與鄉鎮公所人力有限，尤其在勘察及審查時費時，導致現金救助撥款緩慢；農業部推出快速現場記錄農損APP，有助加快撥款作業。

農業部農糧署東區分署副分署長陳吉村今天告訴中央社記者，近年來，極端氣候對台灣農業造成嚴重影響，天然災害頻繁發生，導致農友生產農產品損失及收入減少，農業部農糧署為照顧農民，提供農業天然災害救助措施，以減輕農友負擔及迅速復耕。

為讓農友更快速獲得天然災害救助，農業部推動「農產業天然災害現地照相APP」，在災後讓農友快速記錄受災情況，並作為公所審查災害救助申請案件佐證資料，加速災害勘查及審查速度，提升行政作業效率。

陳吉村表示，這款APP特別針對農友設計，簡單直觀，操作容易，農友僅須下載APP並以手機號碼註冊帳號，即可使用，發生天然災害後可透過APP拍攝田區含損害程度的近照與遠照至少各1張，並以不同角度盡量多拍，以詳實記錄受損作物植株（或設施、蜂箱）近處及田區整體損害癥狀、農地種植作物種類等資訊。

他說，農業部考量部分田區網路信號不佳，採用APP 拍攝後不須即時上傳，農友於公告受理救助期間內連網完成上傳照片作業即可，但仍應依規定至公所申辦災害救助作業。

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東區分署表示，APP結合GPS定位與地籍資料連結功能，能精準確認照片拍攝地點與田區資訊並註記，可即時上傳至農糧署災害救助系統，此功能不僅節省勘查人力，還能加速公所對災損認定速率，大幅提升審查作業效率，加快農友領取救助金。

台灣從5月開始進入汛期，東部地區面臨颱風豪雨侵襲機率大幅提高，還未下載APP的農友可先瞭解及下載，APP名稱「農產業天然災害現地照相」，如對APP使用方式仍有疑問，可隨時向所在地公所或農會諮詢。（編輯：陳仁華）1140514

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