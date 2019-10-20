韓國瑜請假拚選舉 陳菊：對高雄市民感到不捨

（中央社記者葉素萍台北20日電）總統府秘書長陳菊晚間為民進黨北市中山北松山立委參選人吳怡農輔選時，被問到高雄市長韓國瑜請假拚選舉，陳菊說，她對高雄市民感到不捨，韓國瑜「放棄一個市長的責任，人民自有論斷」。

陳菊也透露她與吳怡農有很深的淵源。她說，當年因美麗島事件坐牢，回到台北後，就住在吳怡農家裡，當時他才5歲。陳菊笑說，自己擔任總統府秘書長後，才知道吳怡農也在總統府工作，將近30年沒看到他，再次見面非常驚訝，第一個念頭是「爸媽這麼會生，這孩子這麼英俊，小時候看不出來」。

陳菊晚間參加「挺農護雙山 志工召集令」的活動，親自為吳怡農輔選站台。

她指出，吳怡農這場選戰對手是實力堅強的國民黨立委蔣萬安，陳菊說，這兩人是完全不同的生命歷程與環境，對方有這麼好的家世，「阿祖、阿公都當總統」；此外，對手所代表的政黨也是在台灣戒嚴、混亂、恐怖的年代執政，她這一生的理想是「要活著沒有恐懼」，因為她是「在恐懼中活過來」。

陳菊說，吳怡農敢接受這個挑戰，她很感動，台灣社會應該給這個優秀人才機會。

吳怡農則說，陳菊29歲時就為台灣民主奉獻、犧牲自由，他會選擇這條路，就是因為從小就看到像她這樣令人尊敬的長輩。他說，這場選戰，不只是區域立委的競爭，也不是世代的拉扯，因為這區參選人年紀差不多，但代表的卻是完全不同立場，對國家未來，有完全不同的態度。

吳怡農的父親、陳菊的老友吳乃德今天也難得現身與兒子同框受訪，他說，感謝很多朋友給吳怡農的關心與支持，目前台灣處在危機時代，他很高興吳怡農願意出來承擔，他希望有更多年輕人出來挑起這個擔子，面對台灣非常嚴重的危機。

對於民進黨不分區提名委員會組成的爭議，陳菊受訪時表示，她相信民進黨主席卓榮泰帶領的民進黨會與整個競選團隊有好的討論；不分區名單不是政治分贓，有過去很多人的努力才有今天的民進黨，民進黨要得到人民的感動，要提出一份人民能接受的名單，她對民進黨有信心。

另外，台北市長柯文哲批評陳菊「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」，陳菊表示，沒有評論，謝謝，人民自有公斷。（編輯：張良知）1081020