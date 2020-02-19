拜會洪秀柱 郝龍斌：國民黨反對台獨

（中央社記者余祥台北19日電）國民黨主席候選人郝龍斌今天拜訪前國民黨主席洪秀柱，郝龍斌表示，洪秀柱特別強調國民黨要堅定中華民國憲法路線，國民黨的核心價值就是堅持中華民國、反對台獨。

郝辦表示，兩人談了快兩個小時，郝龍斌感謝洪秀柱提供許多寶貴意見，對他受用無窮。離開前，洪秀柱特地跟郝龍斌說：「為了黨的將來，你一定要加油。」

郝龍斌辦公室透過新聞稿表示，洪秀柱是國民黨的中流砥柱，這次還身先士卒，親自到台南艱困選區，為國民黨開疆闢土，所以郝龍斌今天特地向洪秀柱請益。兩人除了大談台南選舉的過程與心得之外，也針對兩岸問題、黨的路線、中華民國憲法、以及黨內青年培育等問題交換意見。

郝龍斌說，洪秀柱特別強調，國民黨就是要堅定中華民國憲法路線。郝龍斌也向洪秀柱表示，國民黨的核心價值就是堅持中華民國、反對台獨。

談到國民黨青年培育問題，洪秀柱一直主張「用壯育青」，讓中生代成為本黨的骨幹，更要積極「育青」，培育年輕新秀。郝龍斌稱讚當時洪秀柱培育的許多年輕人，現在也在政壇嶄露頭角、發光發熱，實際落實青年培育。

郝龍斌表示，這與他提出的「全齡化」概念一樣，國民黨的未來需要老、中、青的支持，把經驗不足的新兵推上火線，不僅會讓新兵當砲灰，更會連累到整個部隊打敗仗。所以應該要建立經驗的傳承，增加年輕人的歷練，但一定要給他們舞台與機會，促進黨內新陳代謝。（編輯：郭萍英）1090219