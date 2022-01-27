111年警察、國安人員及鐵路特考 6/18起舉行

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（中央社記者陳俊華台北27日電）考試院會今天通過，111年警察人員、一般警察人員、國家安全情報人員及鐵路人員等4項特考，將於6月18日至20日舉行。

考試院透新聞稿表示，這4項考試除警察人員考試三等外事警察人員類別、一般警察人員考試第二試、國家安全情報人員考試第二試及第三試、鐵路人員考試佐級考試場站調車、機械工程、機檢工程、養路工程等4類科第二試，集中於台北考區應試外，其餘都分設台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東等8考區舉行。

考試院指出，各該考試類別組及暫定需用名額部分，警察人員考試三等設行政警察人員等14類別組309名、四等設行政警察人員等5類別組824名，合計1133名；一般警察人員考試三等設行政警察人員等6類別組28名、四等設行政警察人員等4類別組873名，合計901名。

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另外，國家安全情報人員考試三等設政經組（選試英文）等6組別31名；鐵路人員考試高員三級設會計等5類科20名、員級設材料管理等5類科70名、佐級設事務管理等10類科252名，合計342名。

考試院說，有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式、體格檢查時間及標準等，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知。各類別組需用名額情形，將在考選部網站另行公告。（編輯：黃國倫）1110127