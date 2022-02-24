俄烏局勢惡化 朱立倫：和平、安全是國民黨愛台立場

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國民黨主席朱立倫24日下午到高雄出席國民黨111年專職幹部共識營，會前受訪時表示，近日大家最關心的烏克蘭戰爭問題，國民黨認為和平最重要，不管是區域和平、世界和平，都是國民黨長期以來所關心的。中央社記者蔡孟妤攝 111年2月24日

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動，引國際矚目，飽受中國威脅的台灣也成焦點。國民黨主席朱立倫說，和平、安全是國民黨愛台灣的基本立場，國民黨希望兩岸、區域和平，也會捍衛國家安全。

朱立倫今天下午到高雄出席國民黨111年專職幹部共識營，並在會前接受媒體聯訪表示，近日大家最關心的烏克蘭戰爭問題，國民黨認為和平最重要，不管是區域和平、世界和平，都是國民黨長期以來所關心的。

朱立倫說，他今天早上在國民黨智庫跟立委座談時，也特別強調「和平、安全」是國民黨愛台灣的基本立場，國民黨希望兩岸和平、區域和平，也會捍衛國家的安全。

他並表示，長期以來，國民黨促進兩岸和平，同時堅定國家安全立場，包括在立法院提出的國防相關法案等，都是為了堅定國家安全，也希望兩岸持續對話交流，確保兩岸和平。

對於美國前國務卿蓬佩奧預計3月2日至5日訪台，拜會總統蔡英文等多名政要，朱立倫說，任何國外友人來訪都很歡迎，但也要再次強調希望兩岸和平、國家安全。

年底縣市長選舉，朱立倫說，整體布局現在開始，將逐步針對各縣市，尤其南部比較辛苦的地方，一定會推出最有戰力、最強的戰將，也希望大家屆時團結一致。

他說，目前有多名大家推薦的縣市長人選，都會逐步徵詢、協調，不論台南、高雄、屏東、嘉義等較辛苦的地方，都會全力以赴。2022年地方選舉很重要，是國民黨重生、再生的起點。（編輯：黃世雅）1110224