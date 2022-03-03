教育部：公共化幼兒園增設3000班 提前1年達標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北3日電）行政院會今天通過「110年度少子女化對策成果」報告，教育部指出，公共化幼兒園增設3000班目標，原預計民國112年達成，提前於今年達標。

行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌說，為具體落實總統蔡英文「0至6歲國家跟你一起養」政策，政府持續藉由「加津貼」、「減負擔」與「增名額」降低育兒家庭負擔，受惠人數近130萬人。

蘇貞昌說，去年政府對下一代的照顧更往前延伸，加碼投入每年近百億元，讓有意願生育的民眾，從受孕、懷胎開始到產檢、育嬰，都能受到國家更多的支持。

行政院會今天通過少子女化對策成果報告，由教育部報告「0至6歲國家一起養」，衛福部報告「安心懷孕友善生養」。

教育部會後透過新聞稿指出，行政院自2021年8月起推動「平價教保續擴大」、「育兒津貼達加倍」及「就學費用再降低」等3大策略，持續提升平價教保供給量、加碼幼托補助及育兒津貼，減輕家庭育兒負擔，讓年輕爸媽實質有感。

教育部表示，0到2歲部分，累計至2021年增設公共化托育313處、約1萬個名額；準公共的居家式托育也就是保母，以及私立托嬰中心提供約7.9萬個名額；整體0到未滿2歲的平價名額約8.9萬個，2021年送托率成長至17.1%，較2016年提高約6.8%。

2到6歲部分，公共化幼兒園增設3000班目標，原預計112年達標，教育部說，已提前於今年達標。教育部表示，在與地方政府合作下，2022年整體公共化供應量達23.7萬個名額，至2022年累計將增設2704班。

另外，鼓勵政府機關設置員工子女教保設施，累計將設置347班，合計3051班。

教育部說，整體平價幼兒園，包含公立、非營利及準公共園提供超過43萬個名額，且入園率再提高，2021年2歲入園率成長至35%，較2016年提高超過20%；2021年3到6歲入園率成長至87.2%，較2016年提高12%。

針對就讀公共化及準公共托育機構的幼兒，教育部指出，今年8月再降低費用，而2歲以下的幼兒送去公共化托嬰中心、托育家園，和準公共托嬰中心和保母，8月開始，每個月托育補助再加新台幣1500元，2胎、3胎、低收入戶及中低收入戶幼兒的補助則再增加。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

就讀公共化及準公共幼兒園的2至6歲幼兒，8月起，家長每月繳費再減500元，每月繳費最多不超過3000元；就讀公幼每月甚至只要繳交1000元，低收入戶及中低收入戶幼兒免費就讀。

另外，今年8月起，育兒津貼每月發放5000元，將達成蔡總統育兒津貼翻倍的承諾，且2胎、3胎以上將再加發；一般私立幼兒園讀書的5至6歲孩童，就學補助也比照津貼額度。（編輯：蘇志宗）1110303