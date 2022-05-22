同婚合法將滿3週年 政院：支持度提升23.5個百分點

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行政院性平處表示，民調顯示，有60.9%民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利，較同婚法案通過前的37.4%，提升23.5個百分點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北22日電）行政院性平處今天表示，民調顯示，有60.9%民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利，較同婚法案通過前的37.4%，提升23.5個百分點；更有71%民眾同意「同性配偶應該有領養小孩的權利」。

行政院性別平等處透過新聞稿表示，為瞭解民眾對性別平等觀念發展趨勢，4日到6日辦理電話民調，包含民眾對於性別平等、婚姻、同性戀、跨性別者的態度，及促進性別平等措施同意度。

性平處指出，同性婚姻合法化在「司法院釋字第七四八號解釋施行法」通過後，5月24日將滿3週年，截至4月30日止，已有7906對同性伴侶登記結婚。調查顯示，有60.9%民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利，較同婚法案通過前的民國107年調查時的37.4%，提升23.5個百分點，也較110年調查提升0.5個百分點。

調查顯示，有71%民眾同意「同性配偶應該有領養小孩的權利」，71.8%民眾同意「同性配偶一樣能把孩子教養好」，民眾逐步認同同性伴侶除享有平等成家的權利外，也應有領養及教養小孩相關權利。

性平處表示，民眾對跨性別者的瞭解及友善程度方面也逐步提升，有66.9%民眾同意「跨性別者包括男跨女或女跨男，裝扮常和自己的生理性別不同」，較去年調查增加5個百分點；76.5%民眾同意「跨性別者可以選擇自己最舒服自在的打扮在學校讀書或在職場工作」；高達89.4%民眾認為「可以與跨性別者當同事」。

性平處指出，性別刻板印象方面，傳統性別角色定型觀念持續鬆動，有72.9%民眾不同意「男性的責任是賺錢，女性的責任是照顧家人」，有78.7%民眾不同意「太太應該比先生花更多時間在做家事」，有92.0%民眾不同意「女性不適合念理工科系」， 其中高達91.2%民眾同意「女性和男性一樣適合當高階主管」。

性平處表示，行政院近年積極推動友善生養環境政策，從110年7月起推動「擴大不孕症補助」、「增加產檢補助次數及項目」與「育嬰留職停薪津貼從6成提高到8成」等措施，經統計110年7月到111年3月，申請育嬰留職停薪整體人數較109年同期增加3成2，其中男性申請比率增加更高達6成8。

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調查結果顯示，高達84.7%民眾認為「政府近年所推動的擴大不孕症補助、提高產檢補助及育嬰留職停薪津貼、育兒津貼等『國家跟你一起養』政策，有助民眾安心生產、育兒」，顯示政府推動友善生養環境政策已具成效，且獲得多數民眾認同，有助於支持女性工作與生活衡平，並促進男性共同分擔育兒責任。

性平處表示，這次調查對象為年滿20歲以上的民眾，以電話訪問（CATI）方式進行隨機抽樣調查，共計完成有效樣本1076份，以95%信賴度估計，抽樣誤差約為正負2.99個百分點。（編輯：蘇志宗）1110522