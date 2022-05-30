游錫堃蔡其昌同台 促銷屏東芒果

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立法院長游錫堃30日出席在立法院舉辦的屏東芒果推廣活動，盛讚屏東在地優質芒果，並力挺農民，呼籲共同支持屏東優良農產品。中央社實習記者陳亮至攝 111年5月30日

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（中央社記者范正祥台北30日電）多名民進黨籍屏東立委今天在立法院舉辦芒果行銷活動，立法院長游錫堃、副院長蔡其昌同台呼籲民眾支持屏東出產的芒果。

日前民進黨屏東縣長初選時，民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱競爭激烈，最後由周春米出線，今天3人不但同台幫忙促銷屏東芒果，也表示會團結一致打選戰。

屏東芒果正是產季，包括民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱、伍麗華在內多名立委，與枋寮地區農會、枋山地區農會等團體，今天共同於立法院康園前廣場，舉辦「屏東，芒好的」屏東好物芒果直送國會行銷活動，力挺農民，幫忙促銷。

立法院長游錫堃、副院長蔡其昌，以及民進黨立委林宜瑾、林楚茵、吳思瑤、王美惠、邱議瑩、張廖萬堅、蘇巧慧、何欣純、張宏陸、范雲、吳秉叡、沈發惠、李昆澤、莊競程、趙天麟、吳玉琴也到場，希望民眾支持屏東出產的美味芒果。

游錫堃致詞時指出，屏東山川秀麗，物產豐饒。他還提及，曾登過位在屏東海拔3092公尺的北大武山，當走過稜線時，左右兩邊的美景令他印象深刻，「中國五嶽的東嶽泰山，海拔高度1545公尺，即使泰山的兩倍高都不及北大武山」，他開玩笑地譬喻，「如果說『登泰山而小天下』，那麼登北大武山就是小太平洋了。」

另外，游錫堃說，屏東人才輩出，包括出身屏東的每位立委都表現優秀，今天大家一起來到芒果展售會，就是因為受到新冠疫情影響，芒果的外銷及內銷都受到衝擊，他呼籲民眾大力支持辛苦的果農，讓全國民眾都可以享用台灣的農產好物。

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蔡其昌致詞時同樣呼籲民眾支持屏東出產的美味芒果。他說，「屏東，芒好的」，也形容「周春米，好忙」，指參選屏東縣長的周春米忙碌服務民眾、爭取建設。

在現場歡樂氣氛中，蔡其昌還說，政治人物與芒果的關係是什麼，就是政治人物要認真搖芒果，讓民眾撿芒果。他指出，什麼叫做「認真搖芒果」，就是立委在立法院為地方多爭取預算，為國家多制定福國利民法案，讓國家向前行，這就是「搖芒果」，所以政治人物要多多搖芒果，民眾才有芒果可撿，大家一起努力。（編輯：蘇志宗）1110530