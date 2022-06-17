蔣萬安陣營拋「可割可棄」 林佳龍批操作棄保

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（中央社記者溫貴香台北17日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安陣營拋出這場選舉「可割可棄」，積極備戰台北市長選舉的無任所大使林佳龍今天表示，這是對選民的不尊重，他已陸續提出交通、經濟政策，呼籲蔣萬安展現誠意，對他所提出的相關政策表達意見。

林佳龍下午到台北大稻埕進行文化請益之旅，被問到國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊議題小組召集人黃子哲表示，台北市選舉絕不會是佛系，是可歌可泣，也會是可「割」可「棄」的選戰，他做了以上表示。

林佳龍表示，現在就在操作棄保，對選民不尊重也言之過早，到底最後誰會被割捨、會被棄，其實都未定，最重要是應該尊重台北市每一位選民。至於如何選賢與能，他已經陸續提出交通、經濟的政策，但蔣萬安到目前為止，都沒有提出具體的政見，似乎不太重視應向選民訴求的政見。

他表示，蔣萬安應該展現誠意，針對他所提出的相關政策，也能夠表達意見。現在除了國民黨以外，各政黨還沒有提出提名人選，等到大家都完成提名，相信會更清楚展現對比，選民就會做出最好的選擇。

民進黨方面，林佳龍表示，一旦整合好提名人選之後，相信一定可以打破現在的困境與僵局，能夠在傳統的支持者之外，爭取到「政見選民」的支持。

媒體記者引用新台灣國策智庫今天發布的最新民調，詢問衛福部長陳時中與林佳龍在互比式民調中，顯示林佳龍勝過陳時中。林佳龍對此表示，所有民調都會參考。

林佳龍說，陳時中擔任中央疫情指揮中心指揮官，在防疫的第一線，非常地辛苦，大家對疫情的發展有一些意見，難免都會影響到執政黨的支持度。互比式民調結果呈現全民支持者的分布，對比式民調則可以看到民進黨的支持度上，現在是比較低，先把防疫做好，政黨與候選人的支持度會再提升。

被問到同一份民調結果顯示，三腳督的情況下，陳時中、林佳龍支持度都落後蔣萬安、黃珊珊，林佳龍表示，民進黨尚未推出候選人，選民還不知道集中支持的對象；另外，疫情還在高原期，難免會有一些民怨，會使得民進黨的政黨認同降到很低，如果政黨支持度低，任何人參選也都會受到影響。

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林佳龍說，這也是他先前所提到，先把防疫做好才不會陷入像現在的困境。

他並說明，不論是外部或內部所做的民調，都呈現一致的趨勢，民進黨的政黨支持度是有下降，至於個別互比式的支持度，也是呈現一致的趨勢，值得注意與參考，但也不必認為一時民調的高低就是選舉投票的結果，等到各政黨都完成提名，那時候整個競選才會真正進入起跑衝刺的階段。（編輯：蘇志宗）1110617