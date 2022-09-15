德印太報告首度提及台灣 外交部：續深化雙邊關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北15日電）德國政府通過「2022年印太指導原則之進展報告」，首度提及台灣。外交部今天指出，對於德國政府以明確立場展現對台海和平與安全的關注，表達高度歡迎及感謝。

德國政府14日正式通過「2022年印太指導原則之進展報告」，首度提及台灣，除關切台海安全外，並明文反對以非和平方式改變台海現狀。

這份報告是德國政府自2020年9月2日提出「印太方針」（Indo-Pacific Guidelines）後的執行進展報告。

報告內容除提及去年8月派遣軍艦「巴伐利亞號」赴印太地區與美國、日本、澳洲、加拿大等多國進行軍演，及今年派遣軍機參加「疾速太平洋2022」演習（Rapid Pacific 2022）等內容，並首度納入德國政府關切台海安全等文字。

報告強調，將與印太地區所有理念相近夥伴合作，強化以規則為基礎的國際秩序，透過多元化降低依賴，及預防未來的社會經濟危機，具體展現德國落實其「印太方針」政策的決心與意志。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部下午透過新聞稿指出，德國今年以「7國集團」（G7）輪值主席國身分多次通過G7領導人及外長等聯合聲明，關切台海和平穩定，另在今年5月世界衛生大會（WHA）上，首度明確支持台灣以觀察員身分參與WHA。

外交部表示，將在自由、民主、法治及人權等共享價值的基礎上，持續深化及廣化台德雙邊關係，共同致力於強化雙邊民主韌性及擴展各領域交流合作。（編輯：謝佳珍）1110915