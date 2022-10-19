陳其邁里長之友會成立 柯志恩廟口開講與市民對話

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高雄市長陳其邁（前左3）的里長之友會19日晚間熱鬧宣告成立，陳其邁出席表示，市民的需要在哪，里長的服務就在哪，而市府就是里長後盾，會趕緊協助里長處理所有問題。中央社記者蔡孟妤攝 111年10月19日

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄市長陳其邁的里長之友會今天成立，部分藍營里長也出席支持。國民黨高雄市長參選人柯志恩則到岡山廟口開講，她回應，陳其邁有資源，但「人在邁營、心在柯營」也是有可能。

由支持陳其邁連任的里長們組成的「邁邁里長之友會」，今天晚間舉行成立大會，部分藍營里長也現身，表態支持。陳其邁出席致詞表示，市民的需要在哪，里長的服務就在哪，而市府就是里長後盾，會趕緊協助里長處理所有問題。

陳其邁說，全世界最難做的工作就是里長的工作，很多里長同額競選沒對手，因為很辛苦，而且做得好，沒人敢競爭，如果一里有3人參選，就算超級戰區；但他還在拚市長連任，而且今年市長選舉有4人參選。

陳其邁談及上任後闢建綠園道、社會住宅、招商等政績，強調自己是「在地打拚」的市長，因為高雄是他的故鄉，「高雄不能輸，高雄一定要前進」，希望最接地氣的里長跟在地打拚的市長，未來4年再一起努力。

柯志恩今天晚間則到岡山區壽天宮舉行廟口開講，對於「邁邁里長之友會」有藍營里長參加，柯志恩接受媒體聯訪表示，陳其邁有市府資源、有現任優勢，里長被要求有支持舉動，基於人情義理，都可能會答應。

但柯志恩強調，站出來未必代表支持陳其邁，「人在邁營、心在柯營，這也是非常有可能的」。真正的暖心，就是不要太為難里長，也不要用里長到時選票多少，來決定將來給予多少補助，這都不是公平的作法。

柯志恩還說，很多開工跟典禮，里長、議員都會到場，但也不表示就是支持陳其邁。里長的組織來自市民，而自己選擇廟口開講，就是要直接跟市民對話，這就是她的選戰節奏。

今年高雄市長選舉有4人參選，包括陳其邁、柯志恩，還有無黨籍的參選人曾尹儷、鄭宇翔。高雄市選委會將於21日舉行市長、議員參選人號次抽籤。（編輯：郭諭儒）1111019