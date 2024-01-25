國軍偵獲中共3枚空飄氣球 最近距基隆72浬

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（中央社記者吳昇鴻台北25日電）國防部今天表示，昨天上午6時至今天上午6時偵獲4架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域；並偵獲中共3枚空飄氣球在台海周邊空域活動，高度約為1萬3000呎至2萬4000呎，其中1枚氣球距離基隆西方72浬。

國防部今天發布新聞稿表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機18架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域4架次）、共艦6艘次，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統監控應處。

軍方並發布中共空飄氣球動態，昨天上午5時57分於基隆西方72浬偵獲1枚空飄氣球，高度2萬4000呎，上午6時32分消失；昨天下午3時11分於屏東西方124浬偵獲1枚空飄氣球，高度1萬3000呎，下午3時57分消失；昨天下午3時30分於屏東西方132浬偵獲1枚空飄氣球，高度1萬8000呎，下午4時14分消失。

國軍強調，台灣面臨威脅樣態不斷變化，中共以認知戰伴隨軍事動作影響台灣，因此須不斷精進公布方式，避免遭到敵人影響。（編輯：郭無患）1130125