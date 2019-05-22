720公里外空拍 逾千名高中生排成FS7挺福七[影]

科技部、國家實驗研究院、國研院太空中心推出大型空拍活動，22日在景美女中登場，超過1400名學生集結操場，穿著黃色校服排出福衛七號英文縮寫「FS7」，由福衛五號在上午11點飛越台灣上空時取像，祝福福爾摩沙衛星七號順利發射。中央社記者吳翊寧攝 108年5月22日

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）為了祝福福爾摩沙衛星七號能順利發射，科技部、太空中心等單位推出大型空拍活動，並在景美女中登場。科技部指出，希望透過空拍計畫，讓台灣民眾與太空衛星產生更多連結。

科技部、國家實驗研究院與國研院太空中心推出大型空拍活動，今天在景美女中登場，超過1400名身著鮮黃色制服的女學生集結至操場，並排出代表福衛七號英文縮寫FS7，趁著福衛五號在上午11時飛越台灣上空時拍攝影像。不過，很可惜因為天空有雲，福衛五號未能順利取像，只有由國研院太空中心事先安排的空拍機拍攝到景美女中學生排字的照片和影片，稍許彌補學生們心中的遺憾。

影片來源：中央社

科技部長陳良基接受訪問時指出，福爾摩沙衛星七號將在6月22日發射，所以希望透過空拍計畫，讓台灣民眾與太空衛星產生更多連結，讓民眾思考與太空之間的關係，盼藉此提振大家對太空科學的熱情。

陳良基說，快閃計畫非常具有意義，剛好遇上景美女中校慶，校長也積極接洽，因此促成首場空拍活動於景美女中登場。

參與的景美女中學生興奮地表示，能讓衛星拍照的機會實在超級難得。

不過，今天台北天氣不見陽光露臉，雲層較厚，國研院太空中心主任林俊良表示，福衛五號必須在晴朗無雲的天氣才能順利取像，理想情況下，可以透過福衛五號拍攝的條帶影像，拍攝範圍從陽明山至桃園復興區，寬約24公里、長約60公里，景美女中操場也會出現其中。但是今天雲層很厚，恐怕不太理想。

國研院太空中心利用福爾摩沙衛星五號每兩日再訪台灣的特性，推出大型「空拍」活動，並號召群眾在地面排列福衛七號「FS7」縮寫字樣，由福衛五號從720公里高空取像。

科技部指出，即將在中南部地區再次舉辦福衛五號空拍活動；不過，將會考量天氣因素，因此待確認地點後，會於科技部、國研院、國研院太空中心、科技大觀園臉書專頁公布。

科技部表示，歡迎所有民眾揪團排出FS7字樣，並以空拍機或在高樓俯視拍照，上傳至國研院太空中心臉書，並寫上祝福的話，即有機會獲得福衛七號限量紀念品。

科技部表示，期待這場串連北中南的特別「空拍」活動，能促使更多民眾關注6月福衛七號升空的科學盛事，也期許福衛七號發射後提供的氣象資料，能有效提高台灣及全世界氣象預報及劇烈天氣預測的準確度。（編輯：蘇志宗）1080522