鼓勵申辦農職災保險 林聰賢到霧峰農會推廣

（中央社記者蘇木春台中9日電）農委會主委林聰賢今天到台中關心農民職業災害保險申辦狀況，並提醒應盡快申請加保、多一分保障，對於高麗菜跌價，他說已啟動外銷與加工措施，並希望品質分級能夠更落實。

農委會參考勞工職業災害保險及國外制度，規劃農民職業災害保險，這個月1日起試辦，農民可自願加保，月繳保費新台幣15元，對農藥中毒、中暑等職災提供傷害給付與就醫津貼，預估約117萬農民可受惠。

林聰賢今天到台中市霧峰區農會，視察農民申辦加保作業，並與在場農民直接對話說明，多名農民恰好到場申辦，都認為農民職業災害保險，對工作更有保障。

林聰賢受訪表示，農民職災保險建立在農保基礎上，提供農民從農意外受傷時因為治療不能工作而有相關經濟補償，如造成身心障礙、死亡等情形，則比農保有更高給付額度，農委會已建構資訊系統，自動對接既有資料，簡化農民申辦程序。

林聰賢說明，只要加保農民職災保險，農民在田間從農發生意外傷害、操作農機具受傷、高空作業摔落、跌傷或骨折、急性農藥中毒與中暑等，都有農民職災保險給付予以保障。

針對近日雲林高麗菜價跌，林聰賢指8月水災影響蔬菜產區，大家集中種許多葉菜，9月就預測高麗菜種太多，便啟動外銷與加工措施，近日天氣不冷，火鍋用葉菜不多，已進行外銷準備，希望農民配合農改場作調節，將賣像差的集中儲運並分送到各地「長青食堂」。

他說，這段期間也拉動國軍團膳與營養午餐，因為高麗菜營養價值高且逢盛產，吃當季值得推廣；很多農民沒有蔬菜分級就送到拍賣市場，造成超量、品質不穩，希望農民與產銷班落實品質分級。（編輯：翁翠萍）1071109