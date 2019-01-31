這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣
生活

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣

莊佳佳白天辦公晚上訓練 不放棄奧運夢
地方

莊佳佳白天辦公晚上訓練 不放棄奧運夢

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看
生活

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看

基礎數學破解中獎方法 美8旬夫妻10年賺8億
國際

基礎數學破解中獎方法 美8旬夫妻10年賺8億

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

澎湖海巡春安 加強查緝不法防堵豬瘟

最新更新：2019/01/31 09:16
春節將至，海巡署第13巡防區指揮部結合第7岸巡隊、澎湖查緝隊及第8海巡隊，近日就澎湖本島等地區及南北海等12處離島的港區、岸際及周遭海陸進行掃蕩，全面性地毯式清查所屬轄區空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林等治安死角。（第13巡防區提供）中央社 108年1月31日
春節將至，海巡署第13巡防區指揮部結合第7岸巡隊、澎湖查緝隊及第8海巡隊，近日就澎湖本島等地區及南北海等12處離島的港區、岸際及周遭海陸進行掃蕩，全面性地毯式清查所屬轄區空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林等治安死角。（第13巡防區提供）中央社 108年1月31日

（中央社澎湖縣31日電）春節連假將至，為防範不法情事與防堵非洲豬瘟疫情流入，海巡署第13巡防區指揮部近期展開春節前擴大掃蕩，展現維護治安決心，讓民眾過好年。

海巡署第13巡防區指揮部結合第7岸巡隊、澎湖查緝隊及第8海巡隊針對澎湖本島等地區及南北海等12處離島的港區、岸際及周遭海陸進行掃蕩，全面性地毯式清查所屬轄區空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林及治安死角等，實施巡邏及搜索。

由於中國大陸尚有非洲豬瘟疫情，海巡署也列為重要工作，加強對大陸船員掌握及清查，防堵疫情流入。1080131

春節將至，為防範不法情事與防堵非洲豬瘟疫情流入，海巡署第13巡防區指揮部近期展開春節前擴大掃蕩，對轄區內治安死角搜索巡邏，展現維護治安決心，讓民眾安心過好年。（第13巡防區提供）中央社 108年1月31日
春節將至，為防範不法情事與防堵非洲豬瘟疫情流入，海巡署第13巡防區指揮部近期展開春節前擴大掃蕩，對轄區內治安死角搜索巡邏，展現維護治安決心，讓民眾安心過好年。（第13巡防區提供）中央社 108年1月31日
地機族